Sangiovanni/ “Scossa? Non è una hit da inverno, ha un che di pezzo estivo”

Sangiovanni con Scossa ai Battiti Live

Sangiovanni ospite della nuova puntata di Battiti Live 2022, evento musicale che si svolge in piazze della Puglia, alla quale partecipano numerosi artisti italiani e internazionali condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Il secondo classificato di Amici si presenta sul palco con il nuovo singolo “Scossa”, brano portante della colonna sonora della serie “Summertime” disponibile su Netflix. Intervistato da GQ ha raccontato come è nato il brano: “secondo me ha un ritornello che può essere entrambe le cose. Poi ha una melodia molto orecchiabile (canticchia la melodia, ndr). In macchina, in discoteca, è un pezzo che sta bene. Però ha anche un discorso di storyline, che puoi ascoltarti anche alla spiaggia, al tramonto e ti può colpire in modo diverso. Io non lo vedrei, però, in un altro momento dell’anno. Non è una hit da inverno, ha un che di pezzo estivo”.

SANGIOVANNI AL TIM SUMMER HITS 2022/ La sorpresa ad una fan: "Grazie Sara!"

Non solo, Sangio ha anche confessato come è nata la collaborazione con la serie per ragazzi trasmessa sulla piattaforma Netflix: “è un brano che avevo già scritto, poi l’ho adattato alla serie. Un po’ il ritornello, un po’ la seconda strofa, un po’, infine, la produzione. Prima era più “trap”, se vogliamo dargli un genere. A me in realtà piace che il mio pezzo vada lì, faccia questo percorso, non mi spaventa che la gente non lo ascolti “da solo”: magari per molti sarà solo un ottimo accompagnamento per la storia di Summertime, e già così mi sembra una bomba. Alla fine, la musica è colonna sonora sempre”.

Giulia Stabile, fidanzata Sangiovanni/ "Il sentimento è nato ad Amici, poi..."

Sangiovanni: “Un posto nel mondo della musica oggi? Essere nella Top 50 Spotify”

Il successo di Sangiovanni è nato grazie ad Amici di Maria De Filippi. Grazie ai brani “Lady” e “Malibu” ha conquistato le classifiche di vendita e di streaming e non nasconde che tutto è legato proprio allo streaming. “Avere un posto nel mondo della musica oggi? Essere nella top 50 di Spotify, nessuno guarda altro. Credo che sia un mondo molto difficile, molto competitivo. Mi chiedevo se ci fosse posto per me perché avere uno in meno in questa competizione fa pure comodo, magari…”. Anche se, musicalmente parlando, è nato da solo un anno, Sangio ha già rivoluzionato la sua musica e il suo look. “Non direi che la mia musica è cambiata, semplicemente ho vissuto un periodo di vita probabilmente meno felice di quando ho scritto Lady o Malibù e sono usciti questi pezzi. Anche all’epoca, in realtà, c’erano dei brani più profondi, come Tutta La Notte e Hype. Se pensi al primo pezzo che ho cantato davanti a delle persone, Gucci Bag, non è un brano felice” – ha rivelato il cantante.

Sangiovanni diventa disco d'oro in Spagna/ Farfalle spopola all'estero...

Una cosa è certa: “la mia musica è sempre stata varia, perché non faccio solo hit pop, cerco anche di creare un qualcosa che possa stare vicino alle persone nei momenti brutti, che abbia del contenuto” – ha aggiunto Sangio dalle pagine di GQ.











© RIPRODUZIONE RISERVATA