Amici, Sangiovanni rompe il silenzio sulla sua salute: “Sto meglio, torno a cantare”

Come sta Sangiovanni? E questa la domanda che in molti si pongono dopo che l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 ha annunciato il ritiro dalle scene per motivi di salute. Il giovane artista, il cui nome all’anagrafe è Giovanni Pietro Damian ha deciso di fermarsi per prendersi cura di se stesso e soprattutto della sua salute mentale rivelando di non essere felice e di non riuscire più a fingere di esserlo. Da allora ha deciso di prendersi una pausa e nelle scorse ore con un video su Instagram ha annunciato il ritorno sui social ed a cantare.

ELIMINATO SECONDO SERALE AMICI 24: CHI È?/ Luk3 e Raffaella al ballottaggio finale: lo spoiler

Sangiovanni è tornato sui social rivelando di stare molto meglio e di essere pronto a dedicarsi a ciò che più amara: la musica. “Ciao raga, come state? Io bene, sono contento di fare questo video per dirvelo: sto molto meglio. Sono tornato in studio a scrivere e a cantare” ha premesso il giovane artista che poi ha aggiunto i suoi ringraziamenti a tutti coloro che lo hanno sostenuto in questi mesi, i suoi fan che non lo hanno mai fatto sentire solo ma anche la sua famiglia e gli amici più cari ed anche i colleghi del mondo dello spettacolo che gli hanno scritto e dedicato un pensiero. Dopo un periodo tutt’altro che facile dal punto di vista della salute, Sangiovanni ha annunciato di essere pronto a tornare in scena con la sua musica.

Amici 24 Serale 2025/ Anticipazioni registrazione puntata 29 marzo: un eliminato, Nicolò spiazza tutti

Sangiovanni torna a cantare, arriva l’atteso annuncio dopo il ritiro: “Siamo pronti a far musica”

Era il 15 febbraio 2024 quando a pochi giorni dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Farfalle, Sangiovanni con un post su Instagram annunciava la volontà di allontanarsi dalle scene, rimandando l’uscita del suo album e rinviando anche il suo concerto al Forum di Assago. Da allora c’è stato il massimo silenzio interrotto solo dal messaggio pubblicato lo scorso ottobre in cui si era confessato a cuore aperto rivelando la sua amarezza e le sue difficoltà nel tornare in sala di incisione per registrare nuova musica. Adesso invece la voglia di cantare e suonare per il puro piacere l’ex allievo di Amici l’ha ritrovata: “Siamo pronti, direi, per tornare a fare nuova musica, a divertirci insieme, a stare bene insieme, ci vediamo presto, vi mando un abbraccio e un bacio grandissimo.”

Amici 24, Celentano demolisce Lettieri: "Mette i tubini ascellari e accusa me su Alessia?"/ Sfogo sul fisico