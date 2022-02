Sangiovanni spiega testo canzone Sanremo 2022 “Farfalle”/ “Quando mancava il fiato…”

SANGIOVANNI A SANREMO 2022 CON IL TESTO DELLA CANZONE “FARFALLE”: “SE LA MIA VITA FOSSE UNA CANZONE, SAREBBE…”

“Farfalle” è il testo della canzone con cui Sangiovanni partecipa al Festival di Sanremo 2022, che segna ufficialmente l’esordio all’interno della kermesse canora in landa matuziana del giovane artista emerso nella scorsa edizione di “Amici”, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e nel quale si classificò al secondo posto, alle spalle della sua fidanzata, la ballerina Giulia Stabile, con cui condivise l’emozione di una finalissima disputata tutta “in famiglia”.

Da ragazzino, Sangiovanni guardava il Festival di Sanremo e, come ha confidato a “Tv Sorrisi e Canzoni”, il suo ricordo più nitido risale a “quando Emma cantava ‘Arriverà’ con i Modà. Ancora ce l’ho impresso, ero in fissa con loro, con la loro musica”. A Rai Play, Sangiovanni ha inoltre rivelato che “ho voglia di cantare e se la mia vita fosse una canzone sarebbe ‘La linea d’ombra’ di Jovanotti”. Cosa direbbe Sangiovanni a un bullo, qualora se lo trovasse di fronte? “Gli direi di non incanalare la sua rabbia e la sua debolezza in questo, ma di trovare qualcosa che gli permetta di intraprendere una strada produttiva come è stata per me la musica”.

SIGNIFICATO TESTO “FARFALLE” CANZONE SANREMO 2022, SANGIOVANNI: “NON HA UN GENERE, MA FA DIVERTIRE”

Parlando del testo della canzone “Farfalle” a Sanremo 2022, Sangiovanni ha spiegato a “Tv Sorrisi e Canzoni” che “il brano ha diversi mood. Ha una quantità di mood dark e anche di mood un po’ più felici, tra virgolette, che è anche il succo del pezzo. Io parlo di un periodo in cui non sono stato bene, non bello, nel quale ero sommerso da mille cose e quasi mi mancava il respiro metaforicamente, che ho ritrovato grazie a rapporti sani e alla pratica dello sport. Il testo di ‘Farfalle’ non ha un genere, non mi piace incasellarmi. È una canzone che fa divertire, con belle sonorità. Parla del ritorno a una certa normalità, del prendere aria, dell’avere un rapporto sano che permette di respirare aria pulita”.

Infine, una confessione sul modo in cui ha scoperto di essere tra i 25 big in gara a Sanremo 2022: “Ero a Roma sul letto con la mia fidanzata e la mia famiglia e ho visto che ero stato scelto. Mi sentivo un po’ come un alunno sui banchi di scuola prima di un’interrogazione, quando il professore sta per dire il nome dell’interrogato”. Rivedremo stasera con curiosità Sangiovanni in occasione della terza puntata di Sanremo 2022 quando ascolteremo il testo della sua canzone “farfalle”.

