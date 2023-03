Sangiovanni: “Vado a vedere il Milan con Lazza, Ghali e gIANMARIA”/ “Gianni Morandi…”

Sangiovanni, cantante emerso dalla scuola di “Amici” e protagonista anche al Festival di Sanremo 2023 con i suoi duetti con Gianni Morandi e con Ariete nella serata dedicata alle cover, è stato intervistato nel corso della puntata di martedì 7 marzo 2023 di “Stasera c’è Cattelan su Rai 2”. Proprio riguardo al suo featuring con Gianni Morandi, Sangiovanni ha inteso spendere parole al miele nei confronti del “ragazzo di Monghidoro”: “Lui è una leggenda, è ancora un ragazzino: mi dà filo da torcere e non molla mai! Sembra che appia compiuto 15 anni ieri…”.

L’idea di rifare “Fatti mandare dalla mamma” è nata “da una mia cover che avevo fatto ad Amici”, ha svelato Sangiovanni, che si è poi concentrato sul suo sodalizio artistico con Ariete sul palco del teatro Ariston: “Io e lei veniamo dal cantautorato italiano in termini di ascolti. Lei aveva voglia di fare questa canzone di Battiato (‘Centro di gravità permanente’) e io da amico l’ho sostenuta in questo percorso, ancor prima di pensare a qualsiasi strategia artistica”.

SANGIOVANNI: “VORREI ANDARE A VISITARE GLI USA”

Successivamente, a “Stasera c’è Cattelan su Rai Due”, Sangiovanni ha rivelato di avere in programma per i prossimi mesi di viaggiare moltissimo e di andare a visitare numerosi Paesi del mondo che ancora non ha avuto modo di vedere, su tutti Stati Uniti d’America e Giappone. Non solo: ha anche svelato che la città che musicalmente più si avvicina alla sua dimensione artistica è Los Angeles, in California.

Infine, una battuta sul gruppo di tifosi “vip” che si è creato allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano ogni volta in cui gioca il Milan, squadra del cuore di Sangiovanni: “Io sono sempre andato a vedere le partite per conto mio, poi quando si è lì ci si becca tutti assieme e nascono cose divertenti. Soprattutto quando si vince ci divertiamo molto, perché il tifo è qualcosa che unisce. Vado a San Siro con Lazza, Ghali e gIANMARIA”.

