Sangiovanni vestito di rosa a Battiti Live 2021/ Perchè? “Mi sento me stesso”

Il momento magico di Sangiovanni continua. Dopo il grande successo ottenuto ad Amici 2021, il giovane cantautore sta scalando tutte le classifiche italiane e, in attesa del proprio tour, ha incontrato il pubblico salendo sul palco della prima puntata di Battiti Live 2021. Insieme alla propria musica, Sangiovanni sta portanto avanto anche un messaggio ovvero quello di potersi esprimere senza paura di essere giudicati. Sul palco del Castello Aragonese di Otranto, location di Battiti Live 2021, Sangiovanni si è presentato vestito di rosa e tra le domande che gli sono state rivolte dai fans presenti, è spuntata anche quella sulla scelta d’indossare abiti rosa o fucsia. Sangiovanni ha così spiegato che il rosa è un colore che lo fa sentire bene e che gli piace. Il giovane artista, inoltre, ha aggiunto che non esistono generi per i colori.

GIULIA STABILE, FIDANZATA SANGIOVANNI/ "Con lui mi manca l'aria, mi lascio andare"

Sangiovanni star a Battiti Live 2021: “Ecco perchè mi vesto di rosa”

Sangiovanni è stato accolto come una star dal pubblico di Battiti Live 2021. Mariasole Pollio, tra gli spettatori, ha raccolto varie domande per l’ex allievo di Amici che, felice dell’accoglienza e del calore ricevuto, ha svelato perchè ama vestirsi di rosa. “E’ un colore che quando vedo e indosso mi sa sentire bene. Mi sento me stesso”, ha risposto Sangiovanni che si è detto felice di essere diventato un simbolo della sua generazione a cui spera di poter portare un bel messaggio. Il cantante, tuttavia, dopo Amici, ha dovuto fare i conti anche con chi non condivide le sue scelte. “Passeggiavo per strada ieri sera e a un certo punto incrocio un tipo che mi guarda e fa: ‘Ma non ti vergogni?’. Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché sto male, non darò mai la soddisfazione di vedermi star male. E poi me ne frego abbastanza”, ha raccontato sui social portando avanti i propri ideali.

Sangiovanni, Battiti live 2021/ Gregoraci gli dà del monello, lui si imbarazza e...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici 20🎶 (@amici20_fanpage__)

LEGGI ANCHE:

Sangiovanni e Giulia Stabile "uniti dal bullismo subito"/ Roberto Alessi: "Insieme…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA