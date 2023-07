Sangiuliano, gaffe Premio Strega: “Proverò a leggere i libri”/ Video e replica: “Io frainteso”

Gennaro Sangiuliano, ministro della cultura del governo Meloni, è finito sulle pagine di cronache nelle ultime ore per via delle sue dichiarazioni rilasciate in occasione del Premio Strega 2023, il riconoscimento più importante dell’anno per quanto riguarda gli autori e gli scrittori. Presente in giuria il noto giornalista è stato interpellato da Geppi Cucciari sulla votazione e lo stesso ha spiegato: “Ora proverò a leggere i libri”. Parole che hanno fatto il giro del web e che sono state accolte con estrema ironia sui social, con lo stretto Sangiuliano “costretto” a intervenire per chiarirsi e meglio spiegare le sue parole, parlando di fraintendimento. Ma facciamo un passo indietro e vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Il ministro Sangiuliano ha partecipato due giorni fa all’assegnazione del Premio Strega in qualità di membro della giuria; parlando con Geppi Cucciari del valore dei libri in nomination ha spiegato: “Ho ascoltato le storie espresse nei libri finalisti questa sera e sono tutte storie che ti prendono e che ti fanno riflettere. Proverò a leggerli”. Le ultime parole hanno lasciato basita la stessa Cucciari, che pungente ha immediatamente replicato: “Cioè oltre la copertina… Dentro. Un bell’applauso al nostro ministro”.

GAFFE SANGIULIANO AL PREMIO STREGA, IL MINISTRO: “ECCO COSA INTENDEVO DIRE…”

In seguito lo stesso esponente del governo Meloni ha deciso di meglio chiarire quanto accaduto: «Mi spiace che le mie parole siano state travisate, ho ovviamente letto i libri del Premio Strega ma non con la calma che avrebbero meritato, avendo come potete capire, moltissimi impegni», ha dichiarato il ministro della cultura.

Quindi ha proseguito: «Intendevo dire che tornerò ad approfondirli. Credo che a chiunque ami la cultura sia capitato di riprendere un libro in mano per rileggerne qualche passaggio che ti ha colpito». Di seguito il video del siparietto che è ormai virale e che è stato postato più e più volte nelle scorse ore sui social con centinaia di migliaia di commenti, per lo più ironici.

