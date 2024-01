“Sangue animale estratto da cani e gatti malati o feriti”/ Choc negli USA: “Prelevato prima che morissero”

Una delle più grandi banche di sangue animale degli Stati Uniti avrebbe prelevato le sue forniture da cani e gatti “emaciati, malati, feriti, anziani o medicati” e le avrebbe vendute ai veterinari di tutto il Paese nonostante le preoccupazioni per la sicurezza. Le accuse sono state presentate contro la banca del sangue dei veterinari dell’Indiana da People for the Ethical Treatment of Animals dopo che un investigatore sotto copertura ha trascorso sette mesi presso la struttura. La VBB avrebbe inoltre maltrattato gli animali e li avrebbe tenuti come donatori per tutta la vita, nonostante il sangue fosse potenzialmente pericoloso per gli animali riceventi, per lo più gatti e cani che sono animali domestici.

Houthi, il leader Nasr al-Din Amer/ “Usa e Uk obiettivi legittimi, è questione di essere schiavi o no”

“Il nostro investigatore ha visto il personale prelevare il sangue da animali malati di cancro e altre infezioni, a volte prelevando il sangue una settimana prima che l’animale morisse”, ha detto al Post il vicepresidente della PETA Dan Paden. La PETA ha citato foto e video, come quelli che mostrano cani sofferenti a causa delle ferite: sarebbero 860 gli animali tenuti nella gigantesca struttura. Le sezioni per i cani avevano “pavimenti duri e grigliati che causavano lesioni ai piedi e alle gambe degli animali” e le gabbie non venivano pulite quotidianamente, secondo le denunce della PETA alle autorità governative. L’Indiana State Board of Animal Health ha aperto un’indagine contro VBB dopo aver visitato la struttura di Vallonia, Indiana, alla fine dell’anno e aver ricevuto un reclamo dalla PETA.

Ex Ceo Abercrombie & Fitch indagato per violenze sessuali/ Fbi: "Abusi su 12 modelli"

Sangue animale prelevato ogni tre settimane: la denuncia della PETA

Secondo l’Associazione di Ematologia Veterinaria e Medicina Trasfusionale, non esiste una guida federale circa “l’alloggio e il trattamento dei donatori di sangue animale”. Ci sono circa 10 grandi banche del sangue animale commerciali come VBB negli Stati Uniti, mentre il resto è amministrato da scuole veterinarie o organizzazioni no-profit. “La maggior parte delle persone ritiene gli animali dovrebbero fare il loro servizio ed essere adottati dopo qualche anno”, ha detto LeVine al Post, sottolineando che questa è la pratica delle banche commerciali tra cui Hemopet e Animal Blood Resources International. Secondo Anne Hale, veterinaria del New Mexico e membro dell’AVHTM, la maggior parte delle banche effettuano prelievi di sangue mensilmente o ogni due mesi. Al contrario, gli animali della VBB vivono nella struttura per il resto della loro vita, durante la quale viene prelevato il sangue ogni tre settimane, come sostiene la PETA.

ZELENSKY A DAVOS/ "Gli serve una via d'uscita: no agli obiettivi impossibili, bene un'apertura alla Cina"

VBB è stata fondata nel 2002 dai veterinari Ron Harrison e Darren Bryant. In un’intervista con The Post, Bryant ha rifiutato di commentare il video e di specificare direttamente se la struttura prelevi sangue da animali malati. Ha detto che l’ispettore statale “ha avuto piccole lamentele come un punto arrugginito su una gabbia o il modo in cui disinfettiamo le ciotole del cibo” e che l’ispettore ha raccomandato a VBB di dare ai cani “tamponi più spessi” per alleviare il pavimento duro. “Se i nostri animali non sono sani, le persone non compreranno un prodotto sanguigno da noi”, ha detto Bryant al Post. VBB non ha un programma di adozione per gli animali che detiene, secondo Bryant, che ha affermato che la struttura ospita “più o meno 500” cani e gatti mentre PETA parla di 860. “Se sono troppo vecchi per donare il sangue, vivono qui e basta”, ha detto Bryant. “Non è una brutta vita. Fanno esercizio ogni giorno e i loro recinti vengono puliti ogni giorno” ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA