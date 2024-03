Sanità: 35mila cause legali all’anno per errori medici/ “97% respinte, ma pesano il 15% dei fondi sanitari”

Sanità: 35mila cause legali all’anno, al 97% respinte

La sanità pubblica italiana ogni anno è oggetto di circa 35mila cause legali relative a presunti errori medici, intentate contro dottori, chirurghi e infermieri da pazienti che non si dicono soddisfatti per una o un’altra ragione. Un numero altissimo, specialmente se al computo si aggiunge il fatto che il 97% delle cause intentate vengono poi ritirate o, se passano in giudicato, si concludono con l’assoluzione per i professionisti.

L’ovvia conseguenza di questi numeri è che la sanità vive in una costante paura per le cause legali che causa un (non secondario) spreco di risorse pubbliche che potrebbero essere investite in modi migliori. Secondo una stima citata dal Messaggero, le cause legali e i tentativi di disinnescarle sul nascere o di prevenirle, costa qualcosa come 20 miliardi di euro all’anno allo Stato, che rappresentano il 15% del bilancio complessivo della sanità. “3,5 miliardi di euro”, spiega al Messaggero Antonio Magi, presidente dell’Ordine di Roma, sono usati “per pagare polizze assicurative o per creare fondi d’accantonamento”. Similmente, tra gli 11,5 e i 13 miliardi vanno in esami tecnicamente inutili, fini solo ad avvalorare le tesi dei medici per evitare contenziosi. Infine, altri 3,7 miliardi vanno in risarcimenti preventivi, anche in questo caso per evitare che le denunce finiscano in tribunale, “sia perché i tempi sono del processo sono molto lunghi sia perché nel civile la discrezionalità del magistrato è molto ampia”, continua Magi.

Schillaci: “Presto una riforma della legge Gelli”

Insomma, la cosiddetta sanità difensiva costa il 15% del budget statale. Per ridurre questo impressionante spreco di risorse, il ministro Orazio Schillaci ha in mente “una riforma strutturale” della legge Gelli, che nel 2017 rese obbligatorio per gli operatori sanitari sottoscrivere un’assicurazione. “Questo decreto”, spiega il ministro al Messaggero, “dà maggiore certezza e garanzie agli operatori sanitari, definendo i requisiti massimali, obbligando le aziende ad assicurare anche coloro che esercitano attività intramoenia, garantendo l’operatore sanitario che potrà aderire a convenzioni o polizze collettive”.

Il principale problema delle assicurazioni nella sanità, infatti, è che sono pochissime le aziende disposte a sottoscriverle (70% delle richieste respinte) e, quando lo fanno, impongono costi altissimi (pari talvolta a 50mila euro). Oltre al decreto, sottolinea Schillaci, è stata istituita dal ministero della Giustizia una “commissione che ha il compito di rivedere la normativa sulla responsabilità colposa sanitaria e abbiamo prorogato lo scudo penale fino a tutto il 2024″, ma il ministro della sanità ci tiene anche a ricordare “le mozioni approvate a inizio anno in Parlamento e dirette ad una maggiore salvaguardia degli operatori sanitari contro azioni illegali ingiuste“.











