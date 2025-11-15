Mortalità nei mesi estivi e accessi al pronto soccorso: crescono le temperature ma non i dati del sistema nazionale di allarme sui decessi

Prima che qualche catastrofista del clima ci inondi con le sue preoccupazioni e previsioni legate agli effetti mortali del caldo in Italia, come per altro già avvenuto all’inizio dell’estate, questa volta abbiamo la fortuna di avere a disposizione i risultati veri del programma di monitoraggio della mortalità in relazione alle ondate di calore nel nostro paese ed allora ne approfittiamo per capire cosa è successo questa estate e cosa ci lascia in eredità la stagione che abbiamo salutato.

Sclerosi multipla nei bimbi “Correlazione diretta con la EBV”/ Studio: “Chi ha fatto la mononucleosi...”

Il Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore ha da poco rilasciato i “Risultati dei sistemi di allarme (HHWWS), del sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera (SISMG) e degli accessi in pronto soccorso (PS)”, risultati che danno conto di quello che è successo questa estate nel nostro paese alla mortalità giornaliera ed agli accessi in pronto soccorso in relazione all’andamento della temperatura.

SANITÀ/ L’attacco di De Pascale alla mobilità dei pazienti: perché per Formigoni e Bonaccini era un vanto?

Come ci informa l’Istituto Superiore di Sanità il Piano Caldo, finalizzato a prevenire “gli effetti negativi delle temperature elevate sulla popolazione con un’attenzione particolare ai soggetti più a rischio (anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza)” è un sistema attivo in 27 città italiane che coprono tutto il territorio nazionale, e consente di avere informazioni quotidiane sia sulle condizioni meteo-climatiche dannose per la salute, sia sui decessi e sugli accessi in pronto soccorso che avvengono tutti i giorni.

L’estate che abbiamo vissuto è stata senza dubbio una stagione calda: rispetto alla media climatica 1991-2020 dai dati di ISAC-CNR riferiti a tutto il nostro paese risulta un aumento medio della temperatura massima di +1,72°C, con le regioni del centro che hanno fatto registrare un incremento di +1,84°C. Se si considerano solo le città che partecipano al sistema di allerta HHWW l’aumento medio è risultato di circa 1°C per tutti i tipi di temperature (minime, medie, e massime). L’umidità invece non si è discostata dai valori di riferimento.

"Mobilità sanitaria? Fontana ha ragione non è problema di soldi"/ Bertolaso: "Più collaborazione tra Regioni"

In termini di ondate di calore la stagione calda ha registrato due ondate: una tra la fine di giugno e la prima settimana di luglio, che ha interessato prevalentemente le regioni del nord e del centro, caratterizzata da valori massimi di temperatura compresi tra 35°C e 40°C e condizioni di rischio di livello 2 e 3 dei sistemi di allerta HHWW per 8-10 giorni consecutivi; un’altra tra il 9 ed il 15 di agosto, ancora in prevalenza al centro-nord, con temperature elevate e condizioni di rischio di livello 2 e 3.

A luglio, invece, le temperature non si sono sostanzialmente discostate dai valori di riferimento, ma nelle regioni del sud nella seconda metà del mese le temperature sono state superiori alla media ed hanno presentato condizioni di rischio di livello 2 e 3 dei sistemi di allerta per alcuni giorni.

In questo contesto climatico cosa dicono i dati di mortalità? Nel periodo 20 maggio – 20 settembre la mortalità complessiva è risultata ridotta del 4% rispetto alla attesa, e questa riduzione ha interessato sia le città del nord (-5%) che quelle del centro-sud (-3%). Nel mese di giugno al nord ed in quelli di maggio-giugno al centro-sud invece non si è osservata alcuna riduzione. Una mortalità inferiore alla attesa è stata osservata in tutto il paese nelle classi di età 65-74 e 75-84 anni, mentre nella classe 85+ si è osservato un lieve eccesso (+2%).

Il rapporto mette a disposizione i risultati per ciascuna delle città monitorate e dai dettagli si può osservare che durante le ondate di calore diverse città hanno presentato un lieve incremento di mortalità (o picchi isolati) o in concomitanza con le elevate temperature registrate durante le ondate di calore oppure con qualche giorno di ritardo.

Vi è anche da notare che il 2025 è il terzo anno consecutivo in cui nelle città italiane monitorate dal Piano Caldo le elevate temperature riscontrate non sono risultate associate ad un incremento della mortalità: nel 2022 l’aumento della mortalità estiva era stato del 15%, mentre nel 2023 la mortalità è risultata uguale al valore atteso, nel 2024 aveva segnato un +2% ed infine nel 2025 siamo ad un valore inferiore all’atteso del 4%.

Il rapporto avverte anche che la relazione tra temperatura e mortalità si può modificare nel tempo sotto l’azione di diversi fattori: le caratteristiche della popolazione esposta, il suo invecchiamento, le patologie croniche preesistenti, e così via, tutti elementi che possono modificare la suscettibilità delle persone agli effetti delle elevate temperature.

Anche il virus Sars-CoV-2 può avere svolto una azione ed infatti, avendo a disposizione diversi anni di osservazione, sono in corso analisi più accurate ed approfondite alla ricerca di tutte le ragioni che possono spiegare i risultati osservati.

Mentre i dati di mortalità appaiono piuttosto chiari nell’indicare che le alte temperature che abbiamo vissuto non hanno provocato un aumento dei decessi osservati, più incerti sono i risultati relativi alla sorveglianza degli accessi in pronto soccorso nelle strutture ospedaliere sentinella delle città monitorate: non si osservano variazioni rilevanti nell’andamento degli accessi in PS, se non lievi incrementi in alcune città durante i giorni di ondata di calore.

A cosa si devono questi positivi risultati? Il rapporto tende a dare valore agli interventi di prevenzione che sono stati attivati: le campagne informative in diverse città, le attività di formazione degli operatori socio-sanitari sui rischi associati al caldo, le raccomandazioni indirizzate ai sottogruppi suscettibili, la sorveglianza attiva in alcune città, la definizione di protocolli di emergenza in risposta alle ondate di calore, gli interventi di tipo sociale, i call center locali che forniscono informazioni e creano collegamento ai servizi, la attivazione da parte del Ministero della salute del numero di pubblica utilità 1500, e così via.

In conclusione, nonostante l’estate 2025 sia stata caratterizzata da temperature superiori alla media il suo impatto sulla mortalità si può considerare nullo o trascurabile, però siccome le temperature calde come quelle registrate quest’ano ci si aspetta che diventeranno sempre più frequenti il rapporto sottolinea l’importanza di “rafforzare le azioni di adattamento e le risorse dedicate alla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sia a livello nazionale che locale”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI