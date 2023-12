SANITÀ/ Come integrare gli ospedali del PNRR, la Lombardia ha una idea”in più”

In un precedente contributo si è discusso quanto i singoli paesi europei spendono per la sanità, mostrando da una parte la grande variabilità che caratterizza le nazioni del nostro continente e dall’altra la forte relazione che lega il valore della spesa sanitaria pro-capite alla ricchezza media (in termini di PIL pro-capite) delle nazioni: chi è più ricco spende di più in sanità. Contemporaneamente si è mostrata la posizione dell’Italia in questo contesto, posizione che ci colloca al centro dei valori sia di spesa che di ricchezza e perfettamente allineati con la tendenza europea complessiva, concludendo che per spendere di più occorre diventare più ricchi.

Semaglutide, la nuova dieta dimagrante si fa col farmaco anti-diabete/ Science: “Scoperta dell'anno”

Fin qui gli aspetti economici della vicenda, ma risulta del tutto evidente che in questa analisi e relativa conclusione è assente un terzo incomodo fondamentale, la salute, per cui diventa necessario porsi la domanda se chi è più ricco goda di una salute migliore, oppure se chi più spende in sanità si trova come esito ad essere caratterizzato da uno stato di salute più buono. Sul primo quesito la letteratura è abbondante e propone dei risultati piuttosto uniformi: chi è più ricco gode inequivocabilmente di migliore salute. Rimane invece aperta la seconda domanda: chi più spende in sanità gode di salute più buona? Il contributo che segue propone un percorso di risposta.

Sanità Lombardia, 90 milioni di euro per RSA e RSD/ “Così evitiamo l'aumento delle rette mensili”

Ancora una volta si farà ricorso ai confronti internazionali (sempre limitati al contesto europeo), usando dati ufficiali (OECD Health Statistics), di un anno non influenzato dalla pandemia di Sars-CoV-2 (il 2019), e ricordando sempre che quando si effettuano queste analisi comparative la via maestra è la prudenza. Nello specifico, come indicatore di spesa si è utilizzata la spesa pro-capite (in dollari), e come indicatore dello stato di salute sono stati selezionati il tasso standardizzato di mortalità totale e la attesa di vita alla nascita.

Giusto per far capire come va esercitata la prudenza è bene ricordare che la spesa pro-capite di un anno non è l’esito solo di quello che succede in quel determinato anno, ed anche il tasso di mortalità e la attesa di vita sono solo marginalmente conseguenza di quello che si è verificato in quell’anno (lo sono, ad esempio, per le patologie acute, per le morti violente) perché si portano dietro la storia di vita delle persone di differenti età (nate cioè in periodi che in genere non hanno alcun riferimento con l’anno per il quale si calcola la spesa pro-capite). La figura che segue riporta la relazione che esiste per le nazioni europee tra la spesa pro- capite per la sanità in dollari (media nazionale) ed il tasso standardizzato di mortalità totale.

“Variante covid JN.1 buca i vaccini”/ Pregliasco: “Il virus è tornato, ci sono molti casi in ospedale”

Figura 1. Relazione tra Spesa pro-capite per la sanità (valori in dollari) e tasso standardizzato di mortalità totale per 100.000 abitanti. Nazioni europee, dati 2019. Fonte: banca dati OCSE.

La figura risulta sostanzialmente composta da due gruppi di nazioni: un primo gruppo costituito da paesi che spendono in media meno di 4.000 dollari pro-capite, ed un secondo gruppo di paesi che ne spendono di più. Tra coloro che spendono poco in sanità è evidente che mano a mano che la spesa diminuisce la mortalità aumenta; tra coloro che spendono di più, invece, all’aumentare della spesa la mortalità diminuisce in maniera praticamente impercettibile. Lo stesso fenomeno si osserva (figura 2) se invece di considerare la mortalità totale si prende in esame l’attesa di vita alla nascita. La figura risulta visivamente ribaltata (rispetto alla precedente) ma il messaggio è lo stesso: tra le nazioni che spendono per la sanità in media meno di 4.000 dollari pro-capite all’aumentare della spesa aumenta l’attesa di vita alla nascita; per le nazioni che spendono di più, invece, l’aumento della attesa di vita con l’aumento della spesa è quasi impercettibile.

Figura 2. Relazione tra Spesa pro-capite per la sanità (valori in dollari) e attesa di vita alla nascita. Nazioni europee, dati 2019. Fonte: banca dati OCSE.

E’ bene considerare che a definire in termini numerici (tasso di mortalità, attesa di vita) lo stato di salute di un paese partecipano tanti fattori, alcuni di tipo individuale (come, ad esempio, il lavoro, gli stili di vita, le abitudini personali, la dieta, la condizione sociale ed economica) e altri di gruppo (esempio: condizioni ambientali, ambiente sociale, luogo di vita): pure la sanità ovviamente ha un ruolo, anche se può risultare difficile quantificarlo. E sempre in termini di prudenza nella interpretazione occorre segnalare che la mortalità e la attesa di vita alla nascita nel 2019 di sicuro sono legate solo marginalmente alla spesa sanitaria del 2019 e pertanto può non essere del tutto legittimo trarre conclusioni di associazione tra queste coppie di variabili. Se però si va indietro nel tempo si osserva (per le nazioni per le quali sono disponibili i dati, sempre dati OCSE) una forte correlazione tra i dati (sia economici che sanitari) del 2019 e quelli degli anni precedenti, anche i più antichi: cambiano i valori numerici ma non gli andamenti, ed i paesi con valori oggi elevati sono gli stessi che li avevano elevati nel passato (ed altrettanto per i valori bassi), e questo risultato dà maggior forza alle relazioni tra indicatori economici e indicatori di salute osservati nel 2019.

Tornando al commento alle figure, è come se ci fosse un plateau negli effetti di salute: oltre un determinato valore economico dei livelli di spesa pro-capite in sanità, attorno a 4.000 dollari-anno come media nazionale, non sembra esserci un beneficio significativo degli indicatori di salute di un paese. Fin qui il risultato generale della analisi, ma le figure permettono di fare anche qualche ragionamento più specifico sul nostro paese. L’Italia si trova, insieme alla Spagna, al confine dei due gruppi di nazioni europee che abbiamo individuato: dal punto di vista economico può essere considerata quella che spende di più tra le nazioni che spendono poco in sanità, oppure quella che spende di meno tra le nazioni che spendono molto.

Se la consideriamo nel primo gruppo, vista la relazione tra indicatori economici ed indicatori di salute, i risultati di salute del nostro paese sono migliori di quelli di tutto il suo gruppo di appartenenza perché siamo quelli che spendono di più in sanità, e questo non sorprenderebbe. Se però consideriamo l’Italia parte del gruppo delle nazioni che spendono di più allora è evidente che in Italia si spende poco (nel senso di: meno di altri) in sanità ma si muore di meno e si vive più a lungo. Complessivamente, ed a prescindere dal gruppo nel quale volessimo classificare il nostro paese, di fatto in Italia si muore di meno e si vive più a lungo non solo dei paesi dove si spende di meno in sanità (e questo è atteso) ma anche di molti paesi nei quali si spende decisamente di più. Non sarà di certo tutto merito della sanità, visti i tanti fattori che possono essere causa del migliore o peggiore stato di salute di un paese, ma di sicuro anche la sanità fa parte dei fattori che partecipano a questo positivo risultato. Post scriptum.

Recentemente è stato pubblicato il rapporto “Health at a glance” del 2023 sempre della OECD con dati aggiornati al 2021 e 2022. Qualche giornale non favorevole al governo, senza nominarlo ma facendo intendere di essere questa l’origine del nuovo risultato (esempio: “La favola del Servizio sanitario nazionale più povero ma anche più efficiente di tutti non regge più. Perché a furia di tagliare in fatto di aspettativa di vita scendiamo in un solo anno da un’invidiabile terzo posto al nono”, La Stampa, 7.11.2023), ha voluto mettere l’accento sul fatto che la situazione sarebbe in peggioramento. In realtà i risultati più recenti (2021 e 2022), oltre ad essere ancora molto influenzati dalla pandemia da Sars-CoV-2 che ha colpito in maniera diversa le nazioni e quindi poco adeguati per i ragionamenti proposti in questo contributo, presentano valori numerici che sono ovviamente cambiati, seppur leggermente, ma non modificano in maniera significativa gli andamenti di cui alle figure presentate in precedenza e soprattutto non spostano le considerazioni formulate. Chi scrive, in attesa che siano disponibili informazioni non più disturbate dalle conseguenze dirette della pandemia (anno 2023 o 2024?), ritiene preferibile fare ancora riferimento ai dati del 2019 perché sicuramente “Sars-CoV-2 free”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA