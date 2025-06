La bozza di nuovo Piano pandemico stesa dal ministero della Salute. Ora le critiche andrebbero recepite in fretta e il Piano varato per non perdere tempo

Ho da poco finito di leggere la bozza di Piano pandemico stesa dal ministero della Salute e mandata (a febbraio) per parere alla Conferenza delle regioni. È stato inevitabile pormi qualche domanda e sviluppare qualche riflessione, anche perché ricordo che una delle principali lamentele messe in campo da molti, soprattutto all’inizio della pandemia da Sars-CoV-2, era stata proprio indirizzata all’assenza di un aggiornato piano pandemico, assenza che a detta dei critici ci aveva fatto trovare impreparati proprio in quelle fasi iniziali che si sono poi rivelate essere le più problematiche dell’intera pandemia, quelle che hanno provocato i danni maggiori.

Non c’è la controprova, perché non si può riavvolgere il nastro della storia, ma secondo teoria la presenza di un piano pandemico aggiornato avrebbe dovuto almeno aiutare la battaglia contro il virus, però se alla presenza (e, soprattutto, all’attuazione) del piano non si accompagna un corretto comportamento di noi cittadini è quasi certo l’esito negativo dello scontro.

Non voglio allungare il brodo o fare le cose più grosse di quello che sono, ma i dati attuali dicono che il virus non è scomparso e continua a fare danni (seppure pochi) e l’ospedale è il luogo più probabile dove la sua diffusione può trovare un ambiente favorevole.

La proposta di Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029, oltre ad un lungo titolo, si presenta con più di 250 pagine, e ad una prima lettura sembra recepire alcune criticità che si erano appalesate con la precedente esperienza Covid.

Ad esempio: pur attribuendo un ruolo fondamentale ai vaccini, il piano riconosce che l’approccio alla pandemia deve essere integrato ed utilizzare tutti i presidi preventivi disponibili, le terapie antivirali, i farmaci monoclonali ed ogni altra strategia che possa contrastare la diffusione del virus.

Manca ancora un coinvolgimento globale della società ed il superamento dell’impostazione strettamente sanitaria (e logistica) che il piano ha, perché il coinvolgimento della popolazione (alfabetizzazione sanitaria, educazione, dibattito, ascolto, …) è almeno altrettanto fondamentale quanto gli interventi più strettamente sanitari.

Ad esempio: il tema delle restrizioni alle libertà personali. La bozza di piano chiede che queste limitazioni non vengano più adottate tramite provvedimenti amministrativi (dpcm, per intenderci), come è avvenuto spesso per il virus Sars-CoV-2, ma attraverso leggi (o atti similari), elevando quindi il livello di responsabilità delle eventuali decisioni.

Inevitabile poi la discussione attorno al tema della comunicazione, l’aspetto forse peggio trattato nel caso precedente. La bozza di piano fa riferimento al ruolo ed alle caratteristiche che deve avere la comunicazione istituzionale, che deve essere trasparente, equilibrata, non allarmistica, chiara, scientificamente fondata e lontana dallo stigma verso specifiche categorie di soggetti.

Ma non sarebbe male se si dicesse qualcosa anche in merito ai media ed al mondo della informazione in genere, che tanto ruolo (spesso molto criticabile e criticato) hanno avuto nel caso del Covid.

Non mancano poi, com’è ovvio che sia, considerazioni specifiche sul potenziamento della medicina territoriale ed ospedaliera (maggiore integrazione, ruolo della medicina generale e delle farmacie, telemedicina e nuove tecnologie, flessibilità organizzativa degli ospedali, terapie intensive, …), sul ruolo degli operatori sanitari di tutte le categorie (formazione, strumenti e atteggiamenti di protezione individuale, coordinamento tra strutture e figure, …), sulla sorveglianza attiva ed il monitoraggio epidemiologico (banche dati, modelli predittivi della evoluzione pandemica, …), e così via.

Come normale di fronte ad una bozza di piano che interviene su un tema che è risultato così critico solo qualche anno fa, sono apparsi subito alcuni commenti: obiezioni specifiche sono state espresse, ad esempio, dagli epidemiologi su questioni afferenti alle loro competenze, ma un’opposizione di tipo generale è stata anticipata dalla Commissione salute delle regioni.

Essa da una parte ha chiesto di ritardare la discussione specifica del piano e dall’altra ha giudicato “eccessivamente discorsiva, ridondante e di difficile consultazione” la bozza proposta, suggerendo di stralciare dal documento l’allegato 2 che attiene alle “Azioni regionali” proponendo di farne oggetto di un documento attuativo successivo.

Inoltre, la Commissione salute ha giudicato poco chiara e definita la catena di comando del piano in quanto ci si limita “ad elencare sommariamente i vari possibili attori”, ha eccepito sulla poca attenzione in tema di gestione delle risorse ed ha richiesto la stesura di alcuni documenti integrativi che trattino dell’impatto sui ricoveri, delle attività differibili e del personale dei Dipartimenti di prevenzione.

Immediata è stata, ovviamente, la reazione del ministero della Salute, che ha chiesto un incontro a breve (da tenersi entro giugno) con la Commissione salute delle regioni per discutere le critiche avanzate, ma ha anche fatto notare che la bozza di piano è l’esito di un lungo cammino che è stato condiviso con le regioni stesse.

Insomma. Da quasi un anno e mezzo il piano attende il suo aggiornamento, ma salvo improvvisi cambi di direzione o accelerazioni al momento non previste, credo che l’attesa per la sua (eventuale) approvazione non potrà essere breve: con l’augurio, naturalmente, di sbagliarmi, ma anche con la speranza che se qualche virus è nei paraggi e sta aspettando l’occasione buona per manifestarsi stia lì ancora tranquillo per qualche tempo.

