Grazie alla manovra si continua a parlare di percentuale sul Pil della spesa in sanità. Ma è un dato spesso fuorviante. Lo spiega bene il rapporto OCSE

Verrebbe logico pensare che la prima cosa di cui parlare in sanità fosse la salute, o il servizio sanitario, invece si finisce quasi sempre, volenti o nolenti, a parlare di soldi.

Infatti si sta licenziando una legge di bilancio ed è evidente che in una manovra contino >le risorse economiche. Ma se qualcuno pensasse che il mio vuole essere un contributo a supporto delle scelte contenute nella manovra o che si tratti di una critica alle continue lagnanze di coloro che lamentano il minore rapporto percentuale spesa/PIL dell’Italia rispetto, ad esempio, alla Germania o alla Francia, lo rassicuro: è completamente fuori strada.

Ne parlo oggi perché in questo periodo è stato pubblicato il nuovo rapporto dell’OCSE Health at a glance 2025 che contiene alcuni dati ed alcune riflessioni che trovo particolarmente interessanti.

Innanzitutto i dati. Essi sono rappresentati nella figura che segue, dove sull’asse orizzontale si trova la spesa sanitaria complessiva (pubblica e privata) di una nazione (in realtà è il rapporto tra la spesa pro-capite di una nazione e la media OCSE), mentre sull’asse verticale sono rappresentate l’attesa di vita alla nascita (pannello di sinistra) e la mortalità evitabile (pannello di destra), entrambe in rapporto alla media OCSE.

Figura. Associazione tra spesa pro-capite per la salute (asse orizzontale) e indicatori di esito per la salute (asse verticale: attesa di vita, mortalità evitabile). Fonte: OECD “Health at a glance 2025”.

A parte gli Stati Uniti, che come si osserva fanno partita a sé, c’è una chiara associazione positiva tra la spesa pro-capite e l’attesa di vita (pannello di sinistra): 14 nazioni (quadrante superiore di destra) spendono più della media ed hanno una attesa di vita superiore alla media OCSE; 11 nazioni (quadrante inferiore di sinistra) spendono meno della media ed hanno una attesa di vita inferiore alla media OCSE.

Fin qui tutto si muove nella direzione che chi mette più risorse in sanità gode di migliore salute. Risultato analogo si osserva nel pannello di destra con riferimento questa volta alla mortalità evitabile: chi mette più risorse sta meglio perché ha una minore mortalità che potrebbe evitare.

Il bello ed interessante, però, proviene dalle nazioni che deviano da queste associazioni, e cioè i pallini verdi nel quadrante in alto a sinistra per quanto riguarda la attesa di vita e quelli nel quadrante in basso a sinistra per la mortalità evitabile: sono le nazioni che hanno una salute migliore (maggiore attesa di vita, minore mortalità evitabile) della media OCSE ma spendono di meno della media (9 nazioni nel pannello di sinistra e 8 in quello di destra).

Al lettore attento non sfuggirà che tra queste nazioni è compresa l’Italia (e con essa, ad esempio, la Spagna, Israele, il Giappone). Germania, Regno Unito, Stati Uniti, invece, spendono di più della media ed hanno una salute peggiore.

Non c’è qui lo spazio per un ulteriore approfondimento, ma il rapporto dell’OCSE ci dice che un fenomeno analogo a quello appena descritto si osserva non solo rispetto agli esiti di salute, ma anche con riferimento ad altri aspetti del servizio sanitario (personale, posti letto, etc.).

Questi dati indicano chiaramente quanto sia fallace limitare il confronto tra nazioni all’osservazione del solo rapporto tra spesa e PIL e quanto può essere fuorviante dare un giudizio negativo sulla sanità di un Paese (e del nostro in particolare) solo perché mette meno risorse di quante ne mettono altre nazioni: la sanità e la salute, ci ricorda l’OCSE, dipendono da molti fattori (fattori di rischio per la salute, determinanti sociali, uso efficiente delle risorse, …) e non solo dal rapporto spesa/PIL.

