Polemica sui dati delle piattaforme che dovrebbero aiutare a risolvere il problema delle liste di attesa. Ma la sanità ha bisogno di ben altro dibattito

Occasioni per la polemica politica in sanità ce ne sono a bizzeffe. Non sono peculiari di un determinato schieramento politico (di destra o di sinistra): le occasioni sono bipartisan e se c’è la prospettiva di qualche elezione, anche minore, la panna monta più facilmente.

Giusto per mettere i piedi a terra si possono ricordare le due polemiche più recenti. La brutta figura del governo di centrodestra tramite il suo ministro Orazio Schillaci che, dopo avere nominato i 22 componenti del NITAG (National Immunization Technical Advisory Group), cioè la commissione sulle politiche vaccinali, sottoposto a una sequela di obiezioni e rimbrotti per la presenza di due professori non graditi a una larga e variegata schiera di oppositori, nel giro di pochi giorni ha annullato tutte le nomine, da una parte facendo chiaramente capire che quando si tratta di nomine di esperti comanda la politica, e dall’altra suscitando qualche mal di pancia anche all’interno della sua coalizione.

La seconda occasione di polemica politica è ancora di questi giorni, ma riguarda la gestione a livello nazionale della recente pandemia da Sars-CoV-2: in tal caso si parla del governo di centro-sinistra e del suo ministro della Salute Roberto Speranza, che in tema di vaccini, vaccinazioni ed altre attività di contrasto alla pandemia, stando almeno alle notizie che sono state diffuse tramite la Commissione parlamentare ad hoc istituita, sembra essersi discostato dalle indicazioni che gli venivano fornite dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) anche in questo caso per ragioni riconducibili alla politica.

E poiché, come dice il proverbio, non c’è due senza tre, ecco che arriva il terzo caso e questa volta l’oggetto della polemica vede in campo in prima persona le regioni con la sponda del ministro Schillaci, che a quanto pare in questo periodo sembra particolarmente propenso ad aprire occasioni di polemica politica e a fare brutte figure.

Intendiamoci: non si tratta di importanti e giustificate differenze di visione su come deve essere organizzato e condotto un servizio sanitario complesso come il nostro, ma si tratta di inutili e sterili occasioni di polemica politica spicciola, su argomenti che definirei marginali e che vengono ingranditi ed ampliati perché messi in relazione con qualche occasione elettorale.

Quale è l’attuale “casus belli”? Una delle iniziative in tema di governo delle liste di attesa che l’attuale ministro della Salute ha fortemente sponsorizzato ritenendola un elemento fondamentale per la soluzione del problema dei lunghi tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie, in particolare ambulatoriali, è l’istituzione di una piattaforma informativa nazionale gestita da AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) dove tutte le regioni dovrebbero esporre i propri dati e dar vita così ad un sistema di prenotazione più trasparente, completo e facilmente accessibile, in modo che tutti gli interessati possano vedere e valutare i comportamenti e le prestazioni delle singole regioni.

A prescindere dal fatto che un problema così complesso possa trovare, o meno, soluzione grazie a una piattaforma informatica centralizzata (personalmente non credo sia questa la soluzione), adesso la piattaforma c’è e quindi può essere utile per aumentare l’informazione disponibile ai cittadini e per implementare più adeguate politiche di programmazione sanitaria a livello sia nazionale che regionale (anche se da qui a pensare però che così si possa risolvere il problema dei tempi di attesa ce ne passa, ma come si è soliti dire, “piuttosto che niente è meglio piuttosto”).

Basta però qualche accesso alla piattaforma per capire che qualcosa non quadra: dati che mancano (alcune regioni, anche grosse), risultati imprevedibili (elevate performance dove non te le aspetti: regioni che non rispettano i LEA ma che hanno risultati eccellenti sul rispetto dei tempi di attesa), trucchi informativi per ottenere elevate prestazioni in termini di risultato, e così via.

È vero che siamo all’inizio e che la piattaforma non è a regime, però di questi “strani” risultati si sono accorte anche le regioni, che per il tramite del coordinatore della Commissione Salute (Emilia-Romagna) hanno fatto pervenire al ministro e ad AGENAS una lettera con la quale si chiede di soprassedere alla pubblicazione dei dati e di renderli disponibili solo dopo che siano stati condivisi dalle regioni.

Inevitabile la polemica di alcune opposizioni, che hanno subito messo in relazione le cattive performance (che emergono dai dati in piattaforma) di alcune regioni con i risultati delle prossime elezioni autunnali, sostenendo la tesi che tali insoddisfacenti risultati possano modificare gli esiti elettorali, e che sarebbe proprio questa preoccupazione ad avere mosso la Commissione Salute a scrivere al ministro.

Ora, premesso che si tratta di una polemica di scarso rilievo, una delle tante che vengono evocate tutte le volte che ci si avvicina ad una scadenza elettorale, e premesso altresì che se si sbandiera come soluzione di un problema una piattaforma che dimostra subito i suoi limiti e difetti (e quindi in un certo senso è come se la polemica e la brutta figura te la vai a cercare), sono convinto che nonostante queste baruffe gli elettori decideranno a chi assegnare il loro voto a partire da ragioni e motivazioni un po’ più solide che non su polemiche di basso livello come queste.

I tre fatterelli citati, e le polemiche connesse, però, sono anche il segnale di quanto poco rilevante sia in questo momento la discussione tra maggioranza e opposizione attorno alle tematiche sanitarie, avvalorando così praticamente il giudizio espresso da Luca Antonini e Stefano Zamagni nel loro recente libro Pensare la sanità, secondo il quale in questo momento il servizio sanitario ha bisogno di idee alte, di essere pensato, di attivare un meccanismo di profonde riflessioni “super partes” come quello che si è realizzato per la istituzione nel 1978 del Servizio sanitario nazionale.

A giudicare invece dalle polemiche di corto respiro e scarsa rilevanza di cui si è dato conto, non sembra invece che la politica miri a discussioni e ragionamenti di alto profilo, ma preferisca dedicarsi a insignificanti baruffe elettorali che non portano la sanità da nessuna parte.

