Sanità Lombardia, dati: 17 milioni di prescrizioni in 6 mesi. Per Bertolaso il sistema è efficiente, ma serve più attenzione all'appropriatezza prescrittiva

SANITÀ LOMBARDIA, I DATI SULLE PRESCRIZIONI

Da gennaio a giugno di quest’anno in Lombardia sono state emesse più di 17 milioni di ricette mediche, ma solo una parte di queste – circa 6,5 milioni – si è tradotta in prestazioni effettivamente erogate. Questo divario è spiegato dal fatto che una ricetta può contenere più richieste oppure può non essere utilizzata dal paziente.

Lo evidenzia un recente rapporto della Regione, che fornisce anche un quadro sulle urgenze: delle circa 265 mila prescrizioni con priorità urgente, 109 mila sono state garantite entro le 72 ore previste dalla normativa.

Analizzando la suddivisione delle richieste, emerge che la maggioranza rientra nella categoria delle prestazioni programmabili, pari a 12,7 milioni. Seguono quelle differibili (3 milioni) e le prestazioni a priorità breve (1,15 milioni). I medici di base risultano i principali prescrittori, responsabili di oltre metà delle ricette, mentre gli specialisti contribuiscono per circa il 38%.

BERTOLASO: FOCUS SU APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA

L’assessore al Welfare Guido Bertolaso ha richiamato l’attenzione sulla quantità complessiva delle prescrizioni, sottolineando che, mantenendo l’attuale ritmo, a fine anno si potrebbe superare quota 35 milioni. Si tratterebbe di più di tre ricette per ogni abitante della regione: un numero che, secondo Bertolaso, rende necessario interrogarsi sull’uso corretto delle prescrizioni e sulla loro effettiva utilità clinica.

Per quanto riguarda il ticket sanitario, dei 6,5 milioni di prestazioni realizzate, circa 4 milioni sono state erogate in esenzione grazie a criteri legati a reddito basso, malattie croniche o invalidità.

Bertolaso ha interpretato questo dato come una conferma dell’attenzione del sistema sanitario verso i cittadini maggiormente in difficoltà.

Tuttavia ha ribadito che, pur essendo complessivamente efficiente, la sanità lombarda deve puntare a un impiego più razionale delle risorse, così da ridurre le attese e garantire cure appropriate.

LO SCONTRO SULLE CURE URGENTI

Ma i numeri impongono anche una riflessione sulle urgenze, perché mostrano anche che nel primo semestre dell’anno più della metà delle richieste urgenti non è stata rispettata nei tempi stabiliti e circa 100mila non si sa che fine abbiano fatto. È probabile che molte persone, di fronte all’attesa troppo lunga, abbiano scelto di pagare per rivolgersi a strutture private oppure siano andate al pronto soccorso per ottenere una risposta rapida. Altri, purtroppo, potrebbero aver rinunciato alle cure.

Nonostante queste urgenze rappresentino solo una piccola parte del totale delle prescrizioni emesse in Lombardia – l’1,55% di oltre 17 milioni di ricette – il sistema sanitario regionale non riesce comunque a gestirle adeguatamente. Infatti, sulla sanità Lombardia si è acceso un forte dibattito politico, perché l’assessore difende il funzionamento del sistema sanitario regionale, sostenendo che il vero problema sia l’eccesso di richieste non appropriate, motivo per il quale ha annunciato un piano di monitoraggio delle prescrizioni, dall’altro c’è il Pd che denuncia una deriva verso il privato e la difficoltà crescente per i cittadini di ottenere cure tempestive.

Per questo i dem hanno presentato una proposta di legge regionale per riformare il sistema, mettendo al centro la sanità pubblica, il potenziamento dei medici sul territorio e una maggiore attenzione alla prevenzione. Ma la proposta, pur sostenuta con oltre centomila firme, sembra destinata ad essere respinta dalla maggioranza di governo regionale.