Il Governo vanta un aumento dei fondi per la sanità promettendo l’aumento dei salari e la riduzione delle liste d’attesa. Ma all’opposizione non basta.

Il Consiglio dei Ministri dello scorso martedì 14 ottobre ha approvato la manovra di bilancio per il 2026 ed ha mandato a Bruxelles il relativo documento (“Documento Programmatico di Bilancio 2026”): così cominciamo ad avere qualche informazione di dettaglio su ciò che è previsto per l’anno entrante ed in particolare su ciò che è stato programmato per il settore sanitario.

Inevitabile la soddisfazione di tutti i partiti di governo ed in particolare del primo ministro Giorgia Meloni che, nel corso della conferenza stampa che ha fatto seguito alla riunione del Consiglio dei Ministri, per dare la misura della propria soddisfazione ha addirittura scomodato il filosofo Nietzsche citando la frase: “Amo colui che mantiene più di quanto ha promesso”. Sì, perché nella valutazione del Primo Ministro, dopo avere ricordato quanto già fatto dal suo governo negli anni precedenti per aumentare le risorse per la sanità ha indicato che questa volta si è fatto ancora di più, programmando oltre ai 5 miliardi già previsti per il 2026 un ulteriore aumento di 2,4 miliardi del fondo sanitario nazionale, con una crescita quindi del FSN dal 2025 al 2026 di 7,4 miliardi di euro.

Ma oltre alla attesa soddisfazione degli uomini di governo ed alla altrettanto attesa insoddisfazione dell’opposizione, cosa c’è effettivamente nella manovra per la sanità? Partiamo dalle cifre più grosse e riassuntive: come specificato dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 145 del 14 ottobre 2025 per la sanità si dice che “Ai rifinanziamenti previsti l’anno scorso dalla legge di bilancio, pari a oltre 5 miliardi per il 2026, a 5,7 miliardi per il 2027 e a quasi 7 miliardi per il 2028, si aggiungono 2,4 miliardi di euro per il 2026 e 2,65 miliardi per il biennio successivo”.

Questi stanziamenti programmatori dovrebbero portare quindi il FSN per il 2026 a, decimale in più o in meno, raggiungere o superare i 143 miliardi di euro. Sono tanti o sono pochi? Sono quelli che sono, e si aprirà il solito contrastato dibattito tra chi premierà l’idea di considerare i valori assoluti (cioè i 143 mld), chi si opporrà dicendo che si deve valutare invece il riferimento percentuale al PIL (sei virgola qualcosa per cento), chi aggiungerà che occorre tenere conto dell’inflazione e quindi della perdita di potere di acquisto, chi dirà che la Germania e la Francia mettono molte più risorse, e così via: un dibattito che interessa solo la polemica politica (e gli studiosi per gli aspetti più tecnici) ma che non ha nessuna rilevanza pratica per chi governa o si oppone, come si è ampiamente dimostrato in questi ultimi 10-15 anni in cui l’approccio al problema delle risorse, anche con significative inversioni di governo ed opposizioni, non è cambiato e sono solo mutati gli attori della polemica.

Cosa vuole fare il governo con le maggiori risorse stanziate? Lo ha subito anticipato il Presidente del Consiglio nella citata conferenza stampa: priorità assoluta va data alle tematiche che riguardano il personale sanitario, dove da una parte si prevede di assumere circa 6.300 infermieri (ammesso che questa quota di personale disponibile ci sia) e più di 1.000 medici, e dall’altra di ritoccare significativamente gli stipendi con un aumento di oltre 1.600 euro all’anno per gli infermieri e di circa 3.000 euro (sempre all’anno) per i medici, con qualcosa anche per il resto del comparto.

Il secondo capitolo premiato dalla manovra è la prevenzione sanitaria, per la quale dovrebbero essere disponibili oltre 500 milioni. Le attività per le quali sono stanziate queste risorse riguardano soprattutto i programmi di screening (mammella, colon-retto, utero, polmone) ed il rafforzamento della campagna vaccinale (in particolare contro il virus respiratorio sinciziale).

La terza serie di interventi, ça va sans dire, non può che riguardare il governo dei tempi di attesa: in questo caso è programmato un aumento dell’offerta di prestazioni, ed in particolare si prevede un incremento del tetto di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie sia di specialistica ambulatoriale che di assistenza ospedaliera degli erogatori privati accreditati (per un importo di circa 250 milioni di euro).

Sempre in tema di prestazioni ambulatoriali, ed anche alla luce dei recenti interventi della magistratura che (a seguito dei contenziosi insorti) hanno bocciato l’adeguamento delle tariffe delle prestazioni del nuovo nomenclatore LEA, ed ospedaliere è previsto che un centinaio di milioni di euro (in aggiunta a quelli già approvati in precedenza: legge di bilancio 2025) siano utilizzati per l’aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali mentre un miliardo dovrebbe essere dedicato all’analogo aggiornamento delle tariffe di ricovero.

Un pensiero nella manovra è indirizzato anche ai temi della salute mentale ed alle cure palliative: un centinaio di milioni di euro dovrebbe essere indirizzato ad interventi specifici (da definire) in queste due aree di assistenza.

Da ultimo, si prevede di rivedere in aumento sia il tetto per i dispositivi medici (circa 300 milioni) che quelli della spesa farmaceutica (circa 350 milioni: +0,05% per la spesa convenzionata; +0,20% per quella diretta), nonché (a conclusione della sperimentazione condotta tra il 2018 ed il 2025) di portare a regime le attività di servizi sanitari più vicini al cittadino offerti dalla farmacia dei servizi.

A valle di questa lista di interventi viene naturale chiedersi se si poteva fare di più o di diverso: la risposta è ovvia (lo dice anche la canzone) perché si può sempre fare di più o di diverso, anche alla luce delle indicazioni della sentenza 195/2024 della Corte Costituzionale a proposito del finanziamento del diritto alla salute. Vedremo nelle prossime scadenze in cui saranno gli elettori a dover esprimere le proprie preferenze se saranno premiate o meno le scelte fatte dalla maggioranza di governo.

