Ha trovato molto spazio e commenti favorevoli sulla stampa di settore la approvazione avvenuta lo scorso 30 ottobre a Copenaghen del documento EPW2 (European Programme of Work 2026–2030). Nella capitale della Danimarca tutti i 53 Stati che sono membri della Regione Europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno unanimemente adottato il Secondo Programma di Lavoro Europeo 2026-2030, cioè il documento che indica la strategia e le priorità che l’OMS si è data per il quinquennio 2026-2030 in campo sanitario.

Si tratta certamente di un documento ritenuto importante non solo per il suo contenuto ma anche per la modalità che ha portato alla sua stesura, perché è nato da una consultazione che ha coinvolto ministri, esperti, medici di base ed infermieri, pazienti e cittadini comuni per un totale di oltre 5mila voci, dando così luogo alla più ampia indagine consultiva che sia mai stata organizzata dalla Regione Europea dell’OMS. Per questo, il documento che è stato prodotto a seguito di tale ampio coinvolgimento di soggetti diversi per taluni “segna una tappa storica di collaborazione e visione condivisa per il futuro della salute pubblica nella Regione Europea”.

Particolarmente felice per il risultato raggiunto, e sarebbe curioso se fosse il contrario, è il direttore regionale dell’OMS, Hans Henri P. Kluge, per il quale non siamo di fronte ad un ennesimo documento tecnico bensì ad una “bussola condivisa”, ad una mappa d’azione concreta che permetta di arrivare alla fine del quinquennio di vigenza del piano di lavoro con società che siano più sane, più giuste e più resilienti.

Sempre per il direttore Kluge questo accordo “è un momento di unità, di ambizione e di responsabilità. È una promessa condivisa per proteggere le persone dalle crisi, ridurre le disuguaglianze, sostenere i nostri operatori sanitari, promuovere la scienza e reimmaginare i sistemi sanitari per le generazioni a venire”, e proprio i diversi elementi contenuti in questa sua dichiarazione altro non sono che una sintesi per titoli dell’intero programma di lavoro.

EPW2 prende innanzitutto le mosse da un documento (Health forward – a future we build together) che ha descritto i principali bisogni sanitari che stanno caratterizzando i 53 Paesi che fanno parte della Regione Europea dell’OMS, bisogni che evidenziano l’esistenza di importanti contrasti come i seguenti: da una parte si vive più a lungo, ma contemporaneamente il guadagno in longevità è segnato da fragilità, malattie croniche e solitudine; le tecnologie medico-sanitarie disponibili sono senza dubbio qualificate come strumenti d’avanguardia, ma contemporaneamente una larga fetta di popolazione per diversi motivi non riceve le cure di cui ha bisogno.

In generale le condizioni economiche sono caratteristiche di popolazioni considerate ricche, ma allo stesso tempo è in aumento la quota di persone costrette per motivi economici a rinunciare alle cure. E tutto questo con nazioni che in termini sanitari presentano una estrema eterogeneità territoriale (anche al loro interno) e quindi con evidenti problemi di equità.

Sicurezza, solidarietà, sostenibilità, e fiducia sono considerati dal programma dell’OMS i valori fondanti di una bussola della salute e ci ricordano, sono sempre parole dell’Organizzazione, che “il valore di una società non sta in come essa si comporta nei periodi di calma e tranquillità ma in come ci protegge in tempi di crisi”, che “la salvaguardia delle future generazioni richiede di investire in soluzioni a lungo termine”, e che “la fiducia è essenziale per la coesione sociale”: così sono tratteggiati i valori che sostengono la visione, le strategie e le azioni del programma sanitario dell’OMS per il prossimo quinquennio.

L’EPW2 mette al centro delle proprie attività le seguenti priorità: la sicurezza sanitaria e la preparazione alle emergenze (a partire dagli insegnamenti della recente pandemia); le malattie non trasmissibili (NCD) ed i loro fattori di rischio; l’invecchiamento sano e la salute mentale (con particolare attenzione a solitudine e stress); il cambiamento climatico (per rendere i servizi sanitari più resilienti alle sfide del clima e favorire la transizione energetica verso un’aria più pulita); la trasformazione dei sistemi sanitari, soprattutto per affrontare la crisi del personale (grazie ad un uso intelligente della tecnologia che aiuti gli operatori ad aumentare il tempo da dedicare alla relazione con il paziente).

Oltre a questi cinque grandi temi il programma prevede due iniziative cosiddette “speciali”: la lotta contro la violenza sulle donne e sulle ragazze (considerata una minaccia strutturale alla salute e ai diritti umani) e la trasformazione dell’assistenza sanitaria primaria (pilastro essenziale per l’accesso universale alle cure).

EPW2, che rappresenta la traduzione del più generale GPW14 (cioè il 14esimo Programma generale di lavoro 2025-2028 dell’OMS), si può considerare una agenda condivisa (ed in questo sta forse il suo principale valore) per il benessere e la salute in Europa, un’agenda che può fornire spunti e suggerimenti alle nazioni nei loro approcci alle tematiche sanitarie con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze tra ed entro nazioni, promuovere l’alfabetizzazione sanitaria e la partecipazione dei cittadini, e produrre azioni che si attaglino alle necessità ed ai contesti dei differenti territori.

In un momento storico che non sembra caratterizzato dal dialogo e dalla collaborazione tra gli Stati deve essere valutato positivamente che 53 nazioni abbiano trovato un terreno comune di lavoro guardando al proprio futuro (anche se 5 anni disegnano solo il primo passo di un futuro molto prossimo).

Conoscendo che il problema principale della sanità europea di oggi è l’eterogeneità (e la conseguente iniquità) che caratterizza le diverse nazioni del continente (e da queste colonne abbiamo documentato in molti modi queste differenze di salute, di attività di prevenzione, di spesa, di organizzazione, …) si tratterà di vedere quanto questa “bussola” predisposta dall’OMS possa risultare incidente nel ridurre (o almeno nel non allargare) le iniquità esistenti, permettendo di arrivare alla fine del quinquennio di vigenza del piano di lavoro con, come si augura il direttore regionale dell’OMS, “società che siano più sane, più giuste e più resilienti”.

Per le priorità di questo EPW2 l’OMS prevede di investire nel quinquennio 530 milioni di dollari, di cui 200 per la sicurezza, 83 per le NCD, 59 per la salute mentale, 18 per il cambiamento climatico, 145 per la modifica dei sistemi sanitari, e 24 per le due iniziative speciali: in pratica 10 milioni di dollari per ogni nazione (anche se non avrebbe senso distribuirli in maniera uguale a tutte le singole nazioni).

Senza fare ora la figura di quello che si deve per forza lamentare, e premesso che quando si parla di mettere risorse in più va sempre bene, nondimeno si tratta proprio di poche briciole, per lo meno se paragonate alla pretenziosità degli obiettivi del EPW2 e delle aspettative del suo direttore regionale.

