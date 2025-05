A leggere le cronache parlamentari, sia nazionali che regionali, il pensiero non può che andare alla canzone di Davide Bernasconi, in arte Davide Van de Sfroos, Il duello: una paradossale sfida, in dialetto laghee, tra due tipici personaggi di paese che, nella prospettiva di ammazzarsi in piazza in un duello a colpi di pistola, prima se ne dicono di tutti i colori, ma, arrivati al dunque, anziché fare ricorso alla pistola, estraggono di tasca il telefono: il primo per rispondere alla moglie, che è arrabbiata perché è già pronto il pranzo e si fredda; il secondo perché si è dimenticato che è il compleanno del figlioletto, e così decidono di rimandare il duello.

Meloni: "UE ha bisogno dei Balcani occidentali"/ "Nulla di più europeo dell'Ucraina: avanti col sostegno"

Fuori dalla metafora, quello che Van de Sfroos descrive è, contenuto a parte, esattamente ciò che è successo nel nostro Paese.

Prima, all’interno della Giunta lombarda, tra l’assessore alla Sanità Guido Bertolaso e l’assessore alla Sicurezza (oltre che capo delegazione di Fratelli d’Italia) Romano La Russa, in contrasto sull’accordo siglato dalla Regione con i carabinieri del Nas a proposito di abbattimento delle liste di attesa, nonché sulla lentezza con cui sta procedendo a Sesto San Giovanni la realizzazione della Città della Salute, con Bertolaso che avrebbe persino messo sul tavolo le proprie dimissioni ed il presidente Fontana che lo avrebbe invece convinto a non lasciare la giunta.

SCENARI/ Da Kiev al Colle, le ultime mosse del “partito” delle armi

Poi, all’interno di Montecitorio, dove, durante un question time della premier, si è assistito a un robusto scontro tra la presidente del Consiglio Meloni e la segretaria del Pd Schlein sul tema sanità.

Tralascio il primo duello ed esamino più da vicino il battibecco tra Meloni e Schlein, uno scontro in un certo senso atteso, anche perché nei giorni precedenti vi erano già stati segnali di battaglia tra il governo e le regioni, con queste ultime incalzate per la tiepidità delle loro azioni, in particolare sui tempi di attesa, e con la prospettiva di essere commissariate attraverso azioni centrali.

VISTO DA SINISTRA/ Centristi contro Schlein, ecco perché il referendum deciderà le sorti del Pd

Il governo è stato innanzitutto attaccato sul tema dello scarico di responsabilità, perché la critica alle regioni è stata letta dall’opposizione come un’incapacità della maggioranza di affrontare il tema delle liste di attesa ed un tentativo di addossare ad altri la colpa di ciò che non funziona; ma l’attacco è stato facilmente rintuzzato, perché la premier da una parte ha ricordato che le competenze organizzative sono in capo alle regioni, e dall’altra che non tutte le regioni necessitano di essere rimproverate: compito del governo è quello di richiamare alla responsabilità tutte le regioni, senza distinzione.

A questo punto sono partite le bordate più pesanti da parte di Schlein, che ha accusato il governo di avere portato la sanità pubblica al collasso, di avere allungato all’infinito le liste di attesa, di aver fatto perdere al servizio sanitario pubblico decine di migliaia di infermieri e medici e di averne costretti altrettanti a fuggire all’estero, di aver fatto aumentare la migrazione sanitaria da Sud a Nord.

E ancora, di avere ridotto il finanziamento sanitario portandolo ai minimi storici (in rapporto al Pil), di volere una sanità “a misura del portafoglio” e quindi di avere introdotto quella che può essere considerata una “vera e propria tassa Meloni”, alla luce della quale curarsi “è un lusso”, nonché di aver fatto salire il numero di persone che ogni anno rinunciano a curarsi.

Inevitabile la replica della premier, che ha messo sotto accusa i toni da propaganda usati dalla Schlein e ha soprattutto contestato i dati e le cifre portati (anche con grafici) dalla segretaria del Pd.

Il tema è stato innanzitutto, ovviamente, quello del finanziamento, sul quale la presidente del Consiglio ha ricordato che, da quando si è insediato il suo governo (2022), il Fondo Sanitario è aumentato di 10 miliardi (da 126 a 136), un aumento che non era mai stato fatto nei governi con la presenza del Pd.

Ma, nella replica, Meloni ha anche parlato della stesura di un nuovo piano sanitario nazionale, segnalando che l’ultimo piano è stato scritto nel 2011 da un governo di centrodestra, mentre nulla è successo nei 10 anni di governo del Pd.

Inevitabile anche il riferimento al favore che l’attuale governo mostrerebbe nei confronti del privato, reazione giocata su diversi punti: la rivendicazione della battaglia ai medici a gettone, degli interventi per limitare l’intramoenia, quelli per rinnovare i contratti del personale, le risorse messe sui tempi di attesa, i nuovi LEA, e così via, elencando tutte le iniziative che il suo governo ha messo in pista, ma anche chiedendo alla segretaria Pd di indicare in dettaglio quali sarebbero i provvedimenti che il governo Meloni avrebbe adottato per favorire la sanità privata (sottintendendo evidentemente che di tali provvedimenti non vi è traccia).

Un duello apparentemente a muso duro nei toni, quindi, ma che, a chi scrive, appare piuttosto stantio e vecchio nei contenuti: è il classico confronto di ruolo tra maggioranza ed opposizione, senza alcun argomento nuovo o nuove motivazioni né da una parte né dall’altra.

Non ne posso ovviamente avere la controprova, ma credo di non sbagliare se scrivo che, a parti invertite, il duello sarebbe stato identico sia nei toni che nei contenuti, naturalmente con l’inversione degli interpreti.

Come nella visione immaginaria e popolana di Van de Sfroos, anche in questo caso reale le pistole hanno parlato, ma solo con la bocca, ed i “ferri” sono rimasti in tasca: il duello è stato sospeso (o forse, meglio, rimandato alle prossime elezioni) e le duellanti hanno probabilmente anche loro estratto dalle tasche i rispettivi telefoni e sono tornati alle proprie ordinarie attività; perché, come dice il Leopardi: “Passata è la tempesta (…) risorge il romorio, torna il lavoro usato”.