Rosy Bindi, ministro della Sanità dal 1996 al 2000 prima nel governo Prodi 1 e poi nei due governi D’Alema, parlamentare per quasi 30 anni (in Europa e alla Camera dei deputati), era uscita dai miei radar da un po’ di tempo (ha chiuso nel 2018 la sua esperienza parlamentare)

Di lei mi erano rimaste due cose: da una parte il decreto legislativo 229 del 1999 (noto anche come “legge Bindi”), l’ultimo grande documento di riforma del SSN, in vigore ancora oggi, dall’altra la lunga e molto contrastata diatriba con il presidente di Regione Lombardia Roberto Formigoni che in quegli anni aveva approvato la legge (31/1997) di riforma del Servizio sanitario regionale, legge che secondo l’ex ministro dava vita “a un sistema sanitario regionale in contrasto con i principi del SSN”.

La ritrovo sulle mie piste oggi, dopo che dal 2000 (come lei stessa ammette) non ha più avuto responsabilità istituzionali in campo sanitario pur continuando ad interessarsi di sanità e salute, per via di un suo libro appena uscito, Una sanità uguale per tutti. Perché la salute è un diritto (Solferino, 2025) che sta suscitando una certa discussione (cfr. Quotidiano Sanità, 12 settembre 2025) nell’area politica che in tutti questi anni l’ha avuta come elemento di punta (è stata anche ministro delle Politiche per la famiglia dal 2006 al 2008 nel governo Prodi 2).

A parte alcuni suoi motivi personali legati alla necessità di rispondere alle critiche che a suo tempo furono mosse alla sua legge di riforma (l’esclusività del rapporto tra medici e SSN, l’accreditamento delle strutture private, l’istituzione dei fondi integrativi, il ruolo delle regioni, l’organizzazione dei distretti sanitari, …), il libro è stato scritto – come afferma l’autrice – per “aiutare a capire che il nostro SSN resta un presidio di civiltà che possiamo ancora permetterci … correggendo le tante disfunzioni che tutti conosciamo e fermando i tentativi in atto di cambiare il sistema universalistico in un modello assicurativo” (pag. 19).

Il volume, che ha avuto la collaborazione di Chiara Rinaldini ed è dedicato a Flavia Franzoni e Giovanni Bissoni deceduti in questi anni, si apre (e poi si chiude con la stessa frase) con un pensiero di Papa Francesco in difesa della sanità pubblica (“Questo sistema va curato, va fatto crescere, perché è un sistema di servizio al popolo”), e poi in 174 pagine di veloce lettura presenta le riflessioni dell’ex ministro sulla nostra sanità, a cominciare da una rilettura storica dei tre capisaldi che hanno costruito l’attuale SSN: la legge fondativa (833/1978), la riforma De Lorenzo (D.Lgs. 502/1992) e la riforma Bindi (D.Lgs. 229/1999).

Dopo aver detto tutto il male possibile della legge De Lorenzo (502/1992), dalla Bindi definita una controriforma della legge che ha istituito il SSN, il libro è sostanzialmente (e questo forse me lo sarei dovuto aspettare) una difesa incondizionata della legge che porta il suo nome (229/1999), della quale vengono ripresi enfaticamente tutti gli aspetti di maggiore rilievo, ed in particolare quelli che lei ritiene non essere stati applicati, o addirittura essere stati rifiutati, dai governi successivi fino all’attuale, al quale vengono attribuite tutte le magagne che secondo l’ex ministro affliggono il servizio sanitario di oggi.

Tra i governi successivi al suo, nella parte di analisi storica del libro viene citato solo il governo Berlusconi (il terzo, 2005) per via del tetto da lui messo alle spese per il personale, da una parte dimenticandosi, grazie a un’analisi storica del tutto parziale, incompleta e, alla fin fine, distorta, che per la maggior parte degli ultimi 15 anni la sanità è stata in mano a ministri del suo campo e dall’altra trovando facile via per attribuire (grazie appunto alla citazione del solo Berlusconi) agli avversari politici la mancata attuazione della sua riforma.

All’ex ministro mi permetto di ricordare che nel frattempo il SSN è invecchiato: dal 229 del 1999 è passato più di un quarto di secolo, la demografia di allora è del tutto cambiata, i papà sono diventati nonni e dalle lire siamo passati agli euro, nel 2000 il SSN è costato circa 90 miliardi di euro mentre nel 2024 siamo a quasi 140, sono stati introdotti oggetti nuovi (case e ospedali di comunità) e visioni differenti (“one health”, salute in tutte le politiche), sono esplosi alcuni problemi (personale, emergenza-urgenza, …), abbiamo dovuto affrontare una pazzesca pandemia: e mi fermo qui. In altre parole: non siamo più nel 1999, ma forse l’ex ministro non se ne è accorto.

Il libro ha trovato a sinistra contemporaneamente apprezzamenti sperticati (Il Manifesto, 9 settembre 2025) e critiche impietose (Quotidiano Sanità, 10 settembre 2025), queste ultime soprattutto perché la sua riforma non è ritenuta sufficientemente “pubblica” e non chiude abbastanza sul tema del privato, a conferma delle tante e diverse anime che compongono il campo che la Bindi frequenta. In realtà in tutto il libro non c’è alcuna critica al sistema “pubblico” e tutte le obiezioni sono rivolte solo al privato e al sistema assicurativo verso cui, secondo la Bindi, ci sta portando il governo Meloni ed al quale vanno tutte le contumelie dell’autrice.

In definitiva, e non me ne voglia Bindi, si tratta di un libro “vecchio”, ricco di argomenti ideologici e stantii a sostanziale difesa della sua riforma ed a contrasto con la riforma De Lorenzo, praticamente inutile nell’attuale dibattito sul servizio sanitario (e a giudicare dalle recensioni che ho letto non sono il solo a pensarla così).

Ad ulteriore conferma del senso di vetustà che suscita la lettura del libro sono le ben 18 pagine (un decimo del totale) dell’ultimo capitolo, dedicato a ricostruire il noto episodio della cura Di Bella per i tumori (eravamo nel 1997): “cui prodest”? Ma forse in questo caso il ministro (ormai ex) aveva bisogno di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

