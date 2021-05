Sanja Vučić pazza di Damiano David/ “Sono innamorata di lui, è così carismatico”

Il fascino di Damiano David dei Maneskin non è passata inosservato all’Eurovision Song Contest 2021. Il frontman della band vincitrice ha attirato l’attenzione di Sanja Vučić delle Hurricane, gruppo tutto al femminile che rappresentava la Serbia alla manifestazione europea. I vincitori della manifestazione hanno attirato l’attenzione del mondo intero e il frontman in particolare ha incuriosito non poco la cantante della Serbia, Sanja Vučić. Durante la conferenza stampa dell’Eurovision, le Hurricane hanno dichiarato che “Zitti e buoni” è la loro canzone preferita, per poi esibirsi in un perfetto italiano nel ritornello della canzone dei Maneskin. Sanja, la mora del gruppo, ha aggiunto di essere innamorato in modo platonico di Damiano: “Da quando ho visto il video di “Zitti e Buoni” mi sono innamorata di lui perché è cosi carismatico ed è un uomo davvero bello! Voglio dire, è platonica come cosa… ma sono single! Vorrei davvero farmi una foto con lui perché è meraviglioso”.

Sanja Vučić delle Hurricane: innamorata di Damiano David

Nel corso della conferenza stampa dell’Eurovision Song Contest Sanja Vučić, delle delegazione Serba, ha poi scherzato sulla differenza di età con Damiano David: “È troppo giovane, ha 6 anni meno di me”. La cantante delle Hurricane, però, è riuscita nel suo intento e ha ottenuto una foto con il frontman dei Maneskin, che ha pubblicato nelle sue storie di Instagram. Oltre al tag al profilo di Damiano, spunta anche la scritta “Next step” con tanto di anello di fidanzamento. Durante la finale, nel momento in cui è stata proclamata la vittoria dei Maneskin, le tre ragazze serbe sono corse ad abbracciare il gruppo romano per festeggiare con loro. Purtroppo per la cantante serba, Damiano David è fidanzato da quattro anni con la modella Giorgia Soleri, che ha seguito dal divano di casa il trionfo del fidanzato.

le vrenzole della serbia innamorate di damiano pic.twitter.com/xq6O4cwKJ3 — giuliå (@hheartvless) May 24, 2021

