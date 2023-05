Sanna Marin divorzia dal marito Markus Raikkonen dopo 19 anni/ “Rimarremo amici”

Sanna Marin divorzia dal marito Markus Raikkonen, con il quale si è unita in nozze nel 2020. Nelle Instagram Stories, i due hanno scritto: “Siamo grati per i 19 anni insieme e per la nostra amata figlia. Rimarremo migliori amici. Continueremo a trascorrere del tempo insieme come famiglia e tra di noi. Ci auguriamo che rispetterete la nostra privacy. Non commenteremo oltre la questione”, ha aggiunto la premier finlandese.

Marin e l’ormai quasi ex marito Markus hanno una figlia, Emma, di cinque anni. I due si sono sposati quando Sanna era già premier in carica, in campo nella lotta alla pandemia da Covid-19. Come sottolinea il Corriere della Sera, dopo le nozze avvenute nel 2020, la politica finlandese aveva scritto: “Abbiamo vissuto insieme la nostra giovinezza, siamo entrati nell’età adulta insieme e siamo diventati genitori per la nostra cara figlia”.

Sanna Marin alla guida della Finlandia dal 2019

Appena un mese fa, Sanna Marin aveva annunciato la volontà di fare un passo indietro dalla presidenza del suo partito, dei socialdemocratici, dopo che i risultati elettorali avevano visto la Sdp finire terza dopo il centrodestra e l’estrema destra. Marin resterà comunque deputata e primo ministro fino all’entrata in carica del nuovo esecutivo. La 37enne Marin è diventata presidente nel 2019 all’età di 33 anni, fregiandosi del titolo di premier più giovane del mondo.

È stata per tutti questi anni a capo della coalizione di centrosinistra con 5 donne leader di partito, di cui 4 sotto i 35 anni. Con lei, la Finlandia ha ottenuto la storica adesione alla Nato e ha combattuto contro il Covid-19 negli anni duri della pandemia. Questo però non è bastato a farsi rieleggere.

