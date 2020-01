Sanremese Folgore Caratese/ Info streaming video tv: semifinale Coppa Italia Serie D

Sanremese Folgore Caratese è la prima semifinale di Coppa Italia Serie D 2019-2020: la partita si gioca alla ore 14:30 di mercoledì 29 gennaio presso il comunale di Sanremo. Si tratta della sfida di andata, visto che il ritorno verrà disputato tra 14 giorni; la Sanremese, che si è qualificata battendo il Seravezza Pozzi (in trasferta) ai calci di rigore, vive un periodo complesso nel girone A di campionato, la sconfitta di Vado è stata la terza nelle ultime quattro partite e la vittoria manca da cinque turni. Prima, i liguri erano primi in classifica: oggi non farebbero nemmeno i playoff. La Folgore Caratese nel turno precedente di Coppa Italia Serie D ha battuto 2-1 l’Union Feltre, risultando l’unica squadra a ottenere il successo nei 90 minuti; nel girone B del campionato arriva da due sconfitte in serie e ha un punto da recuperare per entrare nelle prime cinque della classifica. Sarà dunque una partita molto interessante ed incerta, tra due squadre che sperano di sollevare il trofeo a fine stagione: mentre aspettiamo il calcio d’inizio, possiamo fare una rapida valutazione circa le probabili formazioni della semifinale di andata leggendo in maniera più approfondita le scelte da parte dei due allenatori.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire Sanremese Folgore Caratese, che non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: non avrete a disposizione nemmeno uno streaming video ufficiale per questa semifinale di Coppa Italia Serie D, dunque l’unico modo per ottenere informazioni utili circa le due squadre impegnate in campo è quello di rivolgersi agli account che le società mettono a disposizione sui social network (in particolare Facebook e Twitter), ovviamente consultabili gratuitamente.

PROBABILI FORMAZIONI SANREMESE FOLGORE CARATESE

Per Sanremese Folgore Caratese, i liguri optano per il rombo di centrocampo: Taddei è il vertice basso mentre davanti a lui opererà Calderone, che dovrà innescare i due attaccanti Scalzi e Colombi. Gli interni di centrocampo dovrebbero essere ancora Gagliardi e Fenati, mentre alle spalle di questo reparto ci sarà una difesa comandata dai centrali Bregliano e Gagliardini che proteggeranno il portiere Caruso, i terzini usciranno dal ballottaggio a tre fra Scarella, Gerace e Maggi che eventualmente potrebbe percorrere la corsia sinistra. Gli ospiti dovrebbero essere disposti con un 4-3-3: in porta va Cortinovis, davanti a lui due centrali come Marconi e Parenti mentre saranno Agnelli e Derosa a correre sulle fasce laterali. Ciko rappresenterà il vertice basso di un centrocampo che sarà completato dalle mezzali Di Stefano e Troiano, nel tridente offensivo spazio per gli esterni Kyeremateng e Valotti che andranno a supporto della prima punta Bartulovic.



