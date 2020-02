Sanremo 2020 finale/ Diretta, scaletta cantanti e vincitore: arriva Mara Venier

ANTICIPAZIONI FINALE FESTIVAL DI SANREMO 2020 DEL 8 FEBBRAIO

Sabato 8 febbraio, in diretta su Raiuno, dal Teatro Ariston di Sanremo, Amadeus conduce la quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo 2020. Quella che si conclude questa sera è stata un’edizione, la settantesima, in cui non sono mancate le sorprese. Il grande mattatore della kermesse musicale è stato sicuramente Fiorello, fedele braccio destro di Amadeus che, presente sul palco per quattro serate, non ha deluso le aspettative del pubblico e della dirigenza della Rai facendo quello che sa fare meglio ovvero intrattenendo il pubblico con divertenti siparietti che hanno coinvolto anche il direttore artistico di Sanremo 2020 e che hanno conquistato i telespettatori. Tra i momenti più belli di Fiorello in questo Sanremo c’è sicuramente la sua trasformazione in Maria De Filippi. Cosa farà, invece, durante la finalissima? Anche questa sera, inoltre, sul palco dell’Ariston tornerà Tiziano Ferro per regalare nuovi ed imperdibili momenti musicali a tutti.

LA GARA DEI BIG E IL VINCITORE DI SANREMO 2020

La serata finale del Festival di Sanremo 2020 è dedicata totalmente alla gara dei Big. Nel corso della finalissima, i 24 campioni in gara torneranno ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston: Achille Lauro (Me Ne Frego), Paolo Jannacci (Voglio Parlarti Adesso), Michele Zarrillo (Nell’Estasi O Nel Fango), Raphael Gualazzi (Carioca), Giordana Angi (Come Mia Madre), Diodato (Fai Rumore), Anastasio (Rosso Di Rabbia), Enrico Nigiotti (Baciami Adesso), Irene Grandi (Finalmente Io), I Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr), Francesco Gabbani (Viceversa), Junior Cally (No Grazie), Morgan e Bugo (Sincero), Alberto Urso (Il Sole A Est), Tosca (Ho Amato Tutto), Rita Pavone (Niente Resilenza 74), Piero Pelù (Gigante), Elodie (Andromeda), Le Vibrazioni (Dov’è), Riki (Lo Sappiamo Entrambi), Rancore (Eden), Elettra Lamborghini (Musica E Il Resto Scompare), Marco Masini (Il Confronto), Levante (Tiki Bom Bom). I campioni, questa sera, saranno votati con il sistema misto: demoscopica, Stampa e Televoto. La classifica fa media con le precedenti. Dopo l’annuncio dei tre Big più votati, poi, sarà tutto azzerato per un’ultima votazione a tre che porterà all’elezione della canzone vincitrice di Sanremo 2020.

GLI OSPITI E LE VALLETTE DELLA FINALE DI SANREMO

Come da tradizione, anche la finale di Sanremo 2020 avrà degli ospiti. Sul palco del Teatro Ariston arriverà la signora della domenica ovvero Mara Venier che ha accettato con gioia l’invito di Amadeus. Spazio, poi, a Christian De Sica e al cast dell’ultimo film di Fausto Brizzi “La mia band suona il pop” ovvero Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi. E ancora il tenore Vittorio Grigolo, i Gente de Zona, Edoardo Pesce, Wilma De Angelis e Ivan Cottini, il ballerino con Sla. L’ospite musicale, invece, sarà Biagio Antonacci. Le donne che, invece, affiancheranno Amadeus durante la serata saranno Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello che il pubblico ha già visto rispettivamente durante la prima, seconda e quarta serata del Festival.

SANREMO 2020: ECCO COME SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING

La diretta streaming della settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020 non mancherà neanche in occasione della finale. Come accaduto durante le prime quattro serata, anche per la finalissima, la diretta streaming comincerà insieme a quella televisiva. Per seguirla basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per smartphone e tablet. Infine, la finale di Sanremo 2020 potrà essere seguita anche in diretta radiofonica sintonizzandosi sulle frequenze di Radio 2 con il commento delle voci inconfondibili di Ema Stokholma, Gino Castaldo e Andrea Delogu.



