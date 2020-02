Sanremo 2020, prima serata/ Diretta, scaletta cantanti big e ospiti: da Al Bano e Romina Power a Emma

ANTICIPAZIONI SANREMO 2020 PRIMA SERATA

L’attesa è finalmente finita. Oggi, martedì 4 febbraio, alle 20.30 su Raiuno, subito dopo l’edizione delle 20 del telegiornale, Amadeus condurrà la prima serata del Festival di Sanremo 2020. Il conduttore e direttore artistico della settantesima edizione del Festival darà il via a quella che sarà una vera e propria festa della musica italiana. Sul palco del Teatro Ariston, Amadeus non sarà da solo. In ogni serata, Amadeus avrà al proprio fianco delle co-conduttrici diverse. Ad aprire le danze saranno la bellissima Diletta Leotta che torna sul palco dell’Ariston dopo essere stata ospite di Carlo Conti nell’edizione 2017 e la bellissima Rula Jebreal, la giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana naturalizzata italiana la cui presenza, inizialmente, ha scatenato diverse polemiche. A rendere più frizzante l’atmosfera del Festival, poi, sarà la presenza di Tiziano Ferro e Fiorello che daranno vita ad imperdibili momenti musicali e di spettacolo vero e proprio.

SCALETTA CANTANTI BIG PRIMA SERATA SANREMO 2020

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2020, sul palco del Teatro Arisaton, si esibiranno 4 giovani e 12 big. Per le Nuove Proposte si esibiranno gli Eugenio in via di gioia, Fadi, Leo Gassmann, Tecla Insolia; per i Big, invece, saliranno sul palco Achille Lauro (Me ne frego), Anastasio (Rosso di rabbia), Bugo e Morgan (Sincero), Diodato (Fai rumore),Elodie (Andromeda), Irene Grandi (Finalmente io), Rapahel Gualazzi (Carioca), Marco Masini (Il confronto), Rita Pavone (Niente – Resilienza 74), Riki (Lo sappiamo entrambi), Le Vibrazioni (Dov’è), Alberto Urso (Il sole a Est). Le giurie del Festival di Sanremo 2020 sono quattro: demoscopica, sala stampa, televoto e orchestra. Questa sera, i 12 Big saranno giudicati dalla sola giuria Demoscopica. Sarà così stilata una classifica parziale che sarà integrata con le esibizioni della seconda serata. I quattro giovani delle Nuove proposte saranno giudicati sempre dalla giuria Demoscopica, ma non sarà stilata una classifica parziale. Dei quattro, infatti, due saranno eliminati mentre gli altri due accederanno alla gara della quarta serata.

SANREMO 2020: GLI OSPITI DELLA PRIMA SERATA 4 FEBBRAIO

Sono soprattutto italiani i grandi ospiti della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Questa sera, saliranno sul palco del Teatro Ariston Al Bano e Romina che si esibiranno con un brano inedito scritto da Cristiano Malgioglio. Spazio, poi, al cast dell’ultimo film di Gabriele Muccino Gli Anni Più Belli, al cinema dal 13 febbraio. Sul palco dell’Ariston ci saranno così Pier Francesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria ed Emma Marrone che si esibirà poi dal vivo con un brano estratto dal suo ultimo album “Fortuna” e con un meedley dei suoi più grandi successi. Durante la serata, poi, grande spazio a Tiziano Ferro e Fiorello. Quest’ultimo, in conferenza stampa, non ha svelato assolutamente nulla su quello che sarà il suo ruolo. “Ho una libertà, mi sento rilassato. Io potrò dare una mano, farò un po’ la prima, un po’ la seconda, giovedì magari mi riposo, poi torno venerdì e la finale vediamo..”, ha spiegato lo showman.

COME SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING DI SANREMO 2020

Il Festival di Sanremo 2020 può essere seguito in diretta in tv sintonizzandosi su Raiuno, ma anche in diretta streaming che comincerà in contemporanea con quella di Rai1, quindi subito dopo il PrimaFestival. Per seguire il Festival in streaming basta collegarsi al sito RaiPlay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi, Android e iOS. Il Festival sarà anche in diretta radio. Su Radio2 il Festival sarà raccontato simultaneamente alla diretta su Raiuno dalle voci di Ema Stokholma, Gino Castaldo e Andrea Delogu.



