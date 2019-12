Sanremo 2020/ Silvia Toffanin conduttrice con Amadeus? L’indizio da Fiorello

Chi sarà la donna che affiancherà Amadeus sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2020 che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio? All’inizio della settantesima edizione della kermesse musicale mancano poche settimane, ma le notizie sui cantanti in gara, sugli ospiti e sulle conduttrici che affiancheranno Amadeus sono ancora poche. Oltre ai nomi di Vanessa Incontrada e Monica Bellucci, nelle ultime ore, è spuntato anche quello di Silvia Toffanin che, secondo un’indiscrezione riportata da TvBlog, potrebbe essere la conduttrice scelta dalla Rai per affiancare Amadeus all’Ariston. “Per quanto riguarda il ruolo di co-conduttrice di Sanremo 2020, da qualche ora a Viale Mazzini, secondo quanto risulta a Blogo, circola una voce, a metà strada tra suggestione e notizia, che recita più o meno così: Silvia Toffanin accanto ad Amadeus al Festival. E chissà se la recente ospitata della conduttrice di Verissimo a Viva RaiPlay di Fiorello non possa essere un indizio”, scrive TvBlog. Sarà, dunque, la conduttrice di Verissimo la primadonna di Sanremo 2020?

SANREMO 2020: TANTE DONNE ACCANTO AD AMADEUS?

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, tuttavia, accanto ad Amadeus, durante i cinque giorni del Festival di Sanremo 2020 potrebbero esserci diverse presenze femminili. Stando a quello che riporta il Corriere, Amadeus avrebbe deciso di avere al proprio fianco una decina di donne tra le quali, oltre alla Toffanin, ci sarebbero anche Simona Ventura e Antonella Clerici. La scelta sarebbe stata dettata dalla volontà di bilanciare la scarsa presenza di donne tra i cantanti in gara. “La soluzione delle tante donne sul palco è anche un modo per bilanciare la probabile scarsa presenza di voci femminili in gara — non per volontà, ma per una questione di numeri: Amadeus ha infatti ricevuto 200 canzoni da valutare, ma la maggior parte sono arrivate da cantanti uomini”, si legge sul Corriere della Sera. Quali saranno, invece, i cantanti in gara all’Ariston? Per il momento, i nomi in pole sono: Francesco Gabbani, Marco Masini, Piero Pelù, Levante, Achille Lauro, Rancore, Raphael Gualazzi, Rocco Hunt, Alberto Urso, Elodie, Giordana Angi, Anastasio a cui potrebbe unirsi Noemi che, stando a quello che scrive Il Messaggero, avrebbe presentato una canzone scritta da Fabrizio Moro che, per lei, ha già scritto altri brani tra cui “Sono solo parole”, brano sul quale hanno duettato durante il concerto che Moro ha tenuto a Roma lo scorso ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA