Sanremo 2021: 26 big in gara, 10 donne/ Amadeus: “Edizione in presenza”. E Fiorello..

Sanremo 2021 si farà in presenza e sarà record di Big in gara: l’annuncio è arrivato dal direttore artistico e conduttore Amadeus nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani, in programma giovedì 17 dicembre 2020. «Questa è un’annata particolare e difficile, ma il Festival deve guardare al futuro e stiamo lavorando perché la prossima sia l’edizione della rinascita», ha spiegato Amadeus, affiancato dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta, che auspica un Sanremo 2021 «della normalità, all’Ariston e con il pubblico». «Sarebbe fantascienza transennare la città di Sanremo», ha poi ribadito Amadeus in vista della kermesse che andrà in onda su Rai dal 2 al 5 marzo 2021, un mese dopo rispetto alle date a cui siamo abituati: «Sanremo non si può fare in situazione di coronavirus. Ci sarà un palco esterno, i cantanti portano fan e se non ci sono quelli non è il Festival ma un’altra trasmissione».

SANREMO 2021, L’ANNUNCIO DI AMADEUS

In vista di Sanremo 2021, Amadeus ha annunciato un aumento di Big in gara: dai 24 del 2020 ai 26 del prossimo anno, l’elenco dei cantanti selezionati verrà annunciato giovedì nel corso di Sanremo Giovani. Di questi 26, 10 sono donne, e circolano i primi nomi: dal tandem Fedez-Michielin a Bugo, passando per Ermal Meta e Carmen Consoli, fino a Orietta Berti e Noemi. «La presenza di giovani sarà altissima, la media dell’età sarà ancora più bassa rispetto a quella dell’anno scorso», ha spiegato il direttore artistico in conferenza stampa, che ha poi ammesso che lo stallo causato dall’emergenza coronavirus ha convinto a partecipare qualcuno che non avrebbe avuto il Festival tra i piani. Nel finale dell’incontro stampa è spuntato anche Fiorello: «Ama mi hai deluso: un po’ di sessismo o di omofobia, un po’ di razzismo o negazionismo! Lanciati, fatti vedere per come sei veramente: non hai fatto nemmeno una polemica!».



