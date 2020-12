Sanremo 2021: cantanti big in gara, chi sono?/ I 26 nomi al Festival: rumors su Fedez confermato?

Festival di Sanremo 2021: questa sera svelati i 26 nomi dei cantanti big in gara

Amadeus è pronto con l’annuncio dei Big di Sanremo 2021. Giovedì 17 dicembre 2020 durante la finale di Sanremo Giovani il conduttore rivelerà in anteprima assoluta i nomi dei cantanti che si contenderanno il titolo di campione della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Nonostante la pandemia e l’emergenza Coronavirus, la kermesse canora per eccellenza della musica italiana non si ferma. Certo tante sono state e saranno le difficoltà, ma Amadeus e il suo team di lavoro da mesi si stanno occupando di quella che sarà l’edizione della rinascita come ha precisato più volte lo stesso conduttore. Il Festival andrà in onda a marzo 2021, ma fervono i preparativi in particolare intorno al cast di cantanti che quest’anno saranno ben 26.

A rivelarlo è stato proprio il padrone di casa che ha anticipato: “quest’anno saranno 26, due in più rispetto all’anno scorso. È un segnale importante rispetto alla musica. Un segnale di rinascita innanzitutto. Sono due in più, proprio per il desiderio di dimostrare che questa sarà la rinascita della musica”. Non solo, Amadeus parlando delle candidature ricevute per la 70+1 edizione ha aggiunto: “sono arrivate 961 candidature per i giovani e quasi 300 brani dai Big. Credo di non aver ascoltato così tanta musica nella mia vita. Ho avuto imbarazzo della scelta per la qualità altissima. E non è stato facile presentare lista: altri 20 potevano tranquillamente far parte della lista dei Big in gara”.

Chi sono i cantanti Big Sanremo 2021? Attesa per i 26 nomi

Ma quali saranno i Cantanti Big di Sanremo 2021? Manca ancora l’ufficialità, ma da giorni si rincorrono le prime indiscrezioni e voci sui cantanti che dal 2 al 6 marzo parteciperanno alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i primi nomi ci sono: Lo Stato Sociale, Achille Lauro, Ghemon, Giusy Ferreri, Francesco Renga, Max Gazzè, Ermal Meta, Michele Bravi e Noemi. Per tutti questi artisti si tratta di un ritorno sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Tra i debuttanti, invece, potrebbero esserci: La rappresentante di Lista, i Maneskin, Michele Bravi, Colapesce con i Dimartini, Madame e Aiello. Ma non finisce qui visto che si vociferano anche i nomi di Arisa, Anna Tatangelo, Orietta Berti, Elodie, Annalisa e Malika Ayane. Ma la vera bomba potrebbe essere anche la partecipazione di Fedez annunciata a sorpresa da Ansa, Niente da fare, invece, per Chiara Galiazzo, Claudio Lippi e Valeria Marini. Una cosa è certa Amadeus vorrebbe regalare ai telespettatori un Festival free Covid: “stiamo lavorando affinché la kermesse di marzo sia realizzata nella maggiore normalità. Ovviamente dopo le feste comincerà il countdown e saremo più stringenti sulle norme da rispettare. Stiamo lavorando perché ci sia pubblico, normato ovviamente secondo i criteri vigenti a marzo. Ma vogliamo un Sanremo non del Covid ma della normalità”. Sarà davvero così?



