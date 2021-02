Sanremo 2021, Extraliscio in gara/ Tampone negativo per Moreno Conficconi

Gli Extraliscio saranno in gara al Festival di Sanremo 2021 che comincerà martedì 2 marzo. Moreno Conficconi, in arte Moreno Il Biondo, componente della band insieme a Mirco Mariani e Mauro Ferrara si è sottoposto a tampone molecolare che ha dato esito negativo scongiurando il rischio di una non partecipazione alla kermesse musicale di Raiuno che si preannuncia storica a causa della pandemia. Gli Extraliscio saranno così regolarmente in gara sul palco del Teatro Ariston con Davide Tuffolo con la canzone Bianca Luce Nera. La band ha vissuto ore di apprensione insieme a tutta l’organizzazione del Festival. Mercoledì 17 febbraio, prima di accedere al teatro per le prove, Moreno Conficconi era risultato positivo al tampone antigenico facendo partire tutti i controlli del caso. Tutti i componenti della band erano stati messi in isolamento e sottoposti al tampone molecolare. Oggi, venerdì 19 febbraio, è arrivato il risultato di quello di Moreno Conficconi.

Sanremo 2021: il protocollo contro il covid

Dopo il risultato positivo del tampone antigenico di Moreno Conficconi degli Extraliscio, Amadeus, in collegamento da Sanremo a Radio2 Social Club, aveva dichiarato: “Fortunatamente mancano 15 giorni al festival: sono state spostate in avanti le prove degli Extraliscio, ci auguriamo che tutto possa rientrare e che possano essere presenti in gara”. Il risultato del tampone molecolare è arrivato facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti. La band sarà regolarmente in gara al Festival di Sanremo 2021 la cui macchina è già partita da mesi. Grande entusiasmo intorno al Festival e per i cantanti in gara che, dopo un anno senza concerti, avranno finalmente la possibilità di tornare a cantare dal vivo. “L’umore è fantastico, non vediamo l’ora di cominciare: ci sono tante cose che stiamo mettendo in piedi. E poi con le prove si ascolta la musica in teatro e si accende finalmente il festival, è il momento più bello in assoluto“, ha detto Amadeus a Radio2 Social Club.



