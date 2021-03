SANREMO 2021, OSPITI SECONDA SERATA 3 MARZO/ Laura Pausini, Il Volo, Alex Schwazer…

Anche con una pandemia in corso il Festival di Sanremo 2021 non si ferma: il Paese è pronto a seguire con curiosità questa prima (e si spera ultima) edizione in epoca Covid. Gli ospiti in scaletta, come da tradizione, rappresentano il sale della kermesse: ma quali saranno quelli di mercoledì 3 marzo 2021? A meno di sorprese dell’ultimo minuto al momento non alle viste – altrimenti che sorprese sarebbero? – gli ospiti della seconda serata dovrebbero essere tutti italiani. Orgoglio del Belpaese, reduce dal successo di pochi giorni fa ai Golden Globe, Laura Pausini tornerà all’Ariston, il palco che l’ha tenuta a battesimo e al quale è maggiormente affezionata. La cantante emiliana si esibirà proprio nel brano “Io sì“, tratto dal film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti, che le è valso il premio come “Migliore canzone originale“. Cantarlo a Sanremo, celebrando così la vittoria con tutti gli italiani, sarà per lei un’emozione indescrivibile.

SANREMO 2021 TUTTI GLI OSPITI DELLA SECONDA SERATA

Non solo Laura Pausini tra gli ospiti in scaletta per la seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Uno dei momenti certamente più emozionanti sarà quello che vedrà Il Volo omaggiare una leggenda della musica italiana come il maestro Ennio Morricone. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno diretti da Andrea Morricone, figlio dell’indimenticato Ennio, che avrà il compito di dirigere l’Orchestra del Festival. La seconda serata del Festival di Sanremo 2021 sarà anche all’insegna della storia del concorso canoro più importante d’Italia: in questo senso saliranno sul palco Gigliola Cinquetti, che canterà le canzoni “Non ho l’età” e “Dio come ti amo“, Marcella Bella, che si esibirà in “Senza un briciolo di testa” e “Montagne verdi“, e Fausto Leali, che canterà “Mi manchi” e “Io amo“. Molto atteso anche l’arrivo sul palco di Alex Schwazer, il marciatore altoatesino che si è visto restituire l’onore dopo un’accusa infamante di doping da poco archiviata dal gip e, forse, anche una carriera sportiva già a partire dalle prossime Olimpiadi di Tokyo.



