Sanremo 2021, terza serata/ Diretta, duetti e scaletta: arriva Vittoria Ceretti

ANTICIPAZIONI TERZA SERATA SANREMO 2021

La terza serata del Festival di Sanremo 2021 è tra le più attese dal pubblico. Accanto ad Amadeus, arriva la super modella italiana Vittoria Ceretti che, nel corso della sua straordinaria carriera, ha sfilato per le più importanti case di moda. Dopo il forfait di Naomi Campbell, a Vittoria Ceretti è stato affidato il compito di madrina della terza serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo che è dedicata alla canzone d’autore. Se le prime due serate sono state dedicate alla gara dei Big e delle Nuove Proposte, la serata di oggi vedrà l’omaggio degli big alla canzone d’autore italiana. Tutti i 26 cantanti in gara saliranno sul palco del Teatro Ariston da solo o con degli ospiti per eseguire la cover di un brano non necessariamente legato a Sanremo. Le esibizioni sono giudicate dai musicisti dell’Orchestra e le votazioni saranno valide per la classifica finale.

Sul palco, inoltre, accanto ad Amadeus torna Rosario Fiorello, immancabile spalla del direttore artistico. Spazio, inoltre, anche a Zlatan Ibrahimovic e ad Achille Lauro che dopo aver stupito con il quadro della prima serata, questa sera, sarà il protagonista di una nuova performance. Per l’occasione, Achille Lauro, esattamente come i cantanti in gara, sarà accompagnato da ospiti. Con lui, sul palco, questa sera, ci sarà Emma Marrone.

SCOPRIAMO I DUETTI DELLA TERZA SERATA DI SANREMO 2021

Tra i cantanti che saranno omaggiati dai cantanti in gara ci sono Sergio Endrigo, Luigi Tenco, Lucio Dalla, ma anche Adriano Celentano e Jovanotti. La scaletta, in ordine alfabetico e non d’uscita, prevede: Aiello – “Gianna” (Rino Gaetano) con Vegas Jones, Annalisa – “La musica è finita” (Ornella Vanoni), Arisa – “Quando” (Pino Daniele) con Michele Bravi, Bugo – “Un’avventura” (Lucio Battisti) con i Pinguini Tattici Nucleari, Colapesce e Dimartino – “Povera patria” (Franco Battiato), Coma_Cose – “Il mio canto libero” (Lucio Battisti) con Alberto Radius e Mamakass, Ermal Meta – “Caruso” (Lucio Dalla) con Napoli Mandolin Orchestra, Extraliscio feat. Davide Toffolo – Medley “Rosamunda” (Gabriella Ferri) con Peter Pichler, Fasma – “La fine” (Nesli) con Nesli, Francesco Renga – “Una ragione di più” (Ornella Vanoni) con Casadilego, Fulminacci – “Penso positivo” (Jovanotti) con Valerio Lundini e Roy Paci, Gaia – “Mi sono innamorato di te” (Luigi Tenco) con Lous And The Yakuza, Ghemon – Medley “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole” con i Neri Per Caso, Gio Evan – “Gli anni” (883) con i cantanti di The Voice Senior, Irama – “Cyrano” (Francesco Guccini), La Rappresentante di Lista – “Splendido splendente” (Donatella Rettore) con Donatella Rettore, Lo Stato Sociale – “Non è per sempre” (Afterhours) con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo, Madame – “Prisencolinensinainciusol” (Adriano Celentano), Malika – “Insieme a te non ci sto più” (Caterina Caselli), Maneskin – “Amandoti” (Cccp Di Giovanni Lindo Ferretti) con Manuel Agnelli, Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – “Del mondo” (Csi Di Giovanni Lindo Ferretti) con Daniele Silvestri e The Magical Mistery Band, Francesca Michielin e Fedez – Medley (Calcutta – “Del verde”, Daniele Silvestri – “Le Cose Che Abbiamo In Comune”), Noemi – “Prima di andare via” (Neffa) con Neffa, Orietta Berti – “Io che amo solo te” (Sergio Endrigo) con Le Deva, Random – “Ragazzo fortunato” (Jovanotti) con i The Kolors, Willie Peyote – “Giudizi universali” (Samuele Bersani) con Samuele Bersani.

GLI OSPITI DELLA TERZA SERATA

Oltre ai tanti artisti che accompagneranno i 26 cantanti in gara, sul palco del Teatro Ariston, durante la terza serata del Festival di Sanremo 2021, arriveranno altri ospiti. Si parte con Sinisa Mihajolovic. L’allenatore del Bologna racconterà la propria storia fatta di forza e coraggio per sconfiggere la leucemia. Mihajlovic, inoltre, arriva a Sanremo anche per salutare l’amico Ibrahimovic. Sul palco ci sarà anche Valeria Fabrizi, l’amatissima attrice che, nella fiction di Raiuno campione d’ascolti “Che Dio ci aiuti” interpreta Suor Costanza. Infine, tornano sul palco, in qualità di super ospiti, i Negramaro che regaleranno ai telespettatori di Raiuno un emozionante omaggio a Lucio Dalla nel giorno in cui avrebbe compiuto 78 anni. La band salentina il cui successo è iniziato proprio dal palco dell’Ariston dove, nel 2005, presentarono il brano “Mentre tutto scorre” dovrebbero regalare al pubblico anche un medley dei loro successi e il singolo Contatto, tratto dall’omonimo album che ha segnato il ritorno sulla scena musicale.



