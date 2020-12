Sanremo 2021, tra i big la “Generazione Futura” di Radio Zeta/ “Fulminacci, Aiello..”

Il cast dei Big in gara al Festival di Sanremo 2021 è lunga, varia ed è pronta ad accontentare tutti i gusti. Oltre ad alcuni dei protagonisti storici del Festival come Orietta Berti, tornano alcuni degli artisti più amati dal pubblico italiano come Ermal Meta e Francesco Renga. Sul palco del Teatro Ariston che accoglierà il Festival dal 2 al 6 marzo 2021, tuttavia, ci sarà spazio anche per un debuttante d’eccezione come Fedez, ma soprattutto per dei giovanissimi che hanno conquistato di diritto un posto tra i big essendo già degli artisti affermati, conosciutissimi e trasmessi regolarmente in radio. Tra i 26 big di Sanremo 2021, infatti, ci sono i cantanti appartenenti alla cosiddetta “Generazione Futura” di Radio Zeta, la radio giovanile del gruppo RTL 102.5 sulle cui frequenze trovano spazio gli artisti emergenti di cui tanti, essendo diventati artisti affermati, saliranno sul palco dell’Ariston. Ma chi sono gli artisti lanciati da Radio Zeta presenti a Sanremo 2021?

I NOMI DELLA GENERAZIONE FUTURA DI RADIO ZETA A SANREMO 2021

Fulmincci, Come Cose, Willie Peyote, Aiello, Ghemon, Random, Colapesce e Di Martino sono alcuni degli artisti della generazione di Radio Zeta che hanno conquistato la fiducia di Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2021. Grande soddisfazione da parte di Federica Gentile, direttrice artistica di Radio Zeta. “Questa è la conferma di scelte musicali ed artistiche che abbiamo fatto insieme a Lina Pintore e a tutto lo staff di Radio Zeta da oltre un anno. Oggi la generazione Zeta – che noi chiamiamo Generazione futuro – è una realtà grazie alla quale nomi come Fulmincci, Comecose, Wilma Peyote, Irama, La rappresentante di lista, Gaia sono i big del prossimo Festival di Sanremo”, ha raccontato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA