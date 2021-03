Sanremo 2021, vincitore premio Lucio Dalla, chi è?/ Gara apertissima

In attesa del grande appuntamento finale di domani con la proclamazione del vincitore, nella quarta serata del Festival di Sanremo 2021 conosceremo il trionfatore per il Premio Lucio Dalla. Tra i principali riconoscimenti secondari della kermesse canora, questo premio dedicato alla memoria del grande autore bolognese viene assegnato dalla sala stampa radio, tv e web.

Il Premio Lucio Dalla è molto importante, dunque, considerando che molti dei cronisti presenti al Festival di Sanremo 2021 – quest’anno anche da remoto, considerando l’emergenza coronavirus – sono dei grandi esperti musicali e si tratta di un riconoscimento fondamentale per gli artisti in gara. In queste ore non sono stati rivelati i principali candidati al successo e non ci resta che attendere l’appuntamento di questa sera…

PREMIO LUCIO DALLA, ATTESA AL FESTIVAL DI SANREMO 2021 PER IL VINCITORE

In attesa di conoscere il nome del vincitore dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo, ricordiamo che il Premio Lucio Dalla è stato istituto nel 2006 e sono stati tanti i grandi artisti ad aver ottenuto l’ambito riconoscimento. I primi ad assicurarsi il successo sono stati I Nomadi, seguiti da Simone Cristicchi, Povia, Loredana Berté, Malika Ayane, Roberto Vecchioni. Più recentemente invece il Premio Lucio Dalla è andato a Arisa, Elio e le Storie Tese, Pertubazione, Nek, Stadio, Fiorella Mannoia e Lo Stato Sociale. L’anno scorso invece ha trionfato Daniele Silvestri insieme a Rancore con il brano “Argento Vivo”. Quest’anno sono tanti i cantanti che hanno attirato l’attenzione della sala stampa: da Colapesce-Dimartino ai Maneskin, passando per Noemi e Annalisa, fino al solito Ermal Meta e ai sorprendenti Coma_Cose.



© RIPRODUZIONE RISERVATA