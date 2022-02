SANREMO 2022, 1A SERATA/ Scaletta cantanti, ospiti e diretta: Maneskin con Coraline

Sanremo 2022, anticipazioni e diretta prima serata 1° febbraio

Grande attesa per la prima serata del Festival di Sanremo 2022 che vedrà sul palco, come super ospiti, i vincitori della scorsa edizione del Festival ovvero i Maneskin. La band romana di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi salirà sul palco del Teatro Ariston, secondo la scaletta diffusa da Davide Maggio, intorno alle 22 regalando al pubblico una prima esibizione sulle note di Zitti e buoni, il brano con cui hanno anche trionfato all’Eurovision Song Contest 2021. I Maneskin, inoltre, torneranno poi sul palco intorno alle 23 per regalare al pubblico di Sanremo un’esibizione suggestiva sulle note di Coraline, brano interamente in italiano contenuto nell’album Teatro D’Ira vol. I (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Marianna, Marco e Pietro, chi sono i figli di Gianni Morandi/ Musicisti, attori e...

Sanremo 2022, debutto con il botto

L’attesa è finalmente finita. Oggi, martedì 1° febbraio, alle 20.40, si apre ufficialmente il sipario sul Festival di Sanremo 2022. Dalle 20.40, dal palco del Teatro Ariston, Amadeus condurrà il suo terzo Festival con cui spera di ripetere l’incredibile successo delle sue precedenti esperienze. Dopo aver condotto la scorsa edizione del Festival in un Teatro Ariston totalmente vuoto, da questa sera, Amadeus potrà contare sulla presenza del pubblico che sarà fondamentale anche per gli artisti in gara.

FantaSanremo 2022, cos'è e come si gioca/ Le regole: dai bonus e malus ai Baudi

Accanto ad Amadeus ci sarà ancora Fiorello le cui incursioni saranno a sorpresa. Dopo tanta attesa, la presenza del più grande showman italiano all’Ariston è stata confermata ufficialmente da Amadeus. “Se mi avessero detto 20 anni fa che Fiorello sarebbe stato per tre volte ad un mio eventuale Festival (che già non avrei mai pensato di fare), non lo avrei mai creduto. Fino alla settimana scorsa ero sicuro che non sarebbe venuto. Avevo fatto fare una sagoma, invece è stata una grande sorpresa per me”, ha detto in conferenza stampa il direttore artistico.

Ornella Muti accanto ad Amadeus durante la prima serata di Sanremo 2022

Cinque donne per le cinque serate del Festival di Sanremo 2022. Amadeus conferma la linea adottata lo scorso anno e, anche per la 72esima edizione del Festival, ha scelto di farsi affiancare da cinque, grandi protagoniste del mondo dello spettacolo. Per il grande debutto, Amadeus ha scelto di avere al proprio fianco una delle dive del cinema italiano ovvero Ornella Muti, pronta ad incantare il pubblico non solo con la sua bellezza, ma anche con il suo straordinario talento.

Abiti Sanremo 2022 prima serata: stilisti e vestiti/ Ornella Muti con Scognamiglio, Gai Mattiolo per Amadeus

Oltre ad affiancare Amadeus nella presentazione degli artisti in gara che si esibiranno questa sera, cosa farà Ornella Muti? La performance dell’attrice è top secret, ma non si esclude la possibilità di un suo monologo.

Gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2022

Grandi ospiti per la prima serata del Festival di Sanremo 2022. I più attesi sono sicuramente i Maneskin che tornano sul palco del Teatro Ariston un anno dopo aver trionfato con il brano “Zitti e buoni”. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, dopo aver conquistato il mondo, tornano ad esibirsi davanti al pubblico italiano con una performance nel corso della quale regaleranno ai propri fan alcuni dei loro brani più famosi.

Saranno presenti anche i Meduza, trio di producer italiani, tra i più ascoltati nel mondo della musica dance.; Raoul Bova e Nino Frassica che presenteranno la nuova stagione di Don Matteo e Claudio Gioè che presenterà “Màkari 2”. Grande attesa, inoltre, anche per il tennista Matteo Berrettini.

I cantanti in gara durante la prima serata del Festival di Sanremo 2022

Nel corso della prima serata del Festival, si esibiranno solo dodici dei 25 cantanti in gara mentre i restanti tredici saliranno sul palco del Teatro Ariston mercoledì 2 febbraio nel corso della seconda serata. I cantanti che si esibiranno questa sera saranno votati dalla Sala stampa, che quest’anno è divisa equamente tra carta stampata, tv e radio. Ecco la scaletta in ordine di uscita:

Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir – Domenica

Yuman – Ora e qui

Noemi – Ti amo non lo so dire

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

Mahmood & Blanco – Brividi

Ana Mena – Duecentomila ore

Rkomi – Insuperabile

Dargen D’Amico – Dove si balla

Giusy Ferreri – Miele



© RIPRODUZIONE RISERVATA