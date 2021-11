Sanremo 2022, Alessia Marcuzzi co-conduttrice?/ Gianni Morandi tra i big e…

Alessia Marcuzzi sarebbe pronta ad affiancare Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo 2022. A rivelare l’indiscrezione il Settimanale Chi. Alessia starebbe discutendo gli ultimi dettagli contrattuali e pertanto le cose sarebbero ormai fatte. Se così fosse, Alessia Marcuzzi tornerebbe in Rai dopo 28 anni. Amadeus e Alessia hanno già lavorato insieme ai tempi del Festivalbar su Italia 1, nel 1996 e nel 1997. Per la carriera della 49enne sarebbe una svolta salire sul palco dell’Ariston. Dopo “Le Iene”, Marcuzzi ha deciso di prendersi una pausa e di dedicarsi alla famiglia. Intanto Amadeus lavora alla sua terza edizione consecutiva come conduttore e direttore artistico. Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini questa volta al suo fianco come “spalla comica” non ci sarà Fiorello, ma potrebbe esserci Roberto Benigni anche se si fa strada l’ipotesi di averlo sul palco come superospite.

Si prospetta poi un grande cast per quanto riguarda gli artisti in gara. Oltre al ritorno di Tommaso Paradiso, Elisa, Aka7even e Carmen Consoli, pare che Amadeus sia riuscito a convincere Gianni Morandi a 50 anni dalla sua ultima partecipazione. Dopo l’infortunio alla mano e diversi acciacchi fisici che l’hanno fatto finire in ospedale a lungo, Gianni Morandi sarebbe pronto a rimettersi in gioco. Ebbene sì, il cantante bolognese pare aver presentato un suo inedito alla commissione.

Festival di Sanremo 2022, Lady Gaga superospite?

Lady Gaga sarebbe in trattativa e potrebbe essere una delle superospiti del Festival di Sanremo. La missione era fallita l’anno scorso quando tutto sembrava pronto. In quell’occasione, saltò tutto a causa delle restrizioni dovute alla diffusione del Covid-19. Quest’anno, tuttavia, la storia pare essere diversa. La star statunitense ha già partecipato ad un programma italiano, precisamente a Che Tempo Che Fa, e avrebbe già aperto i contatti con Sanremo 2022. L’idea sarebbe quella di ospitarla nella puntata di esordio, una breve chiacchierata e uno dei suoi singoli cult.

Proprio lo scorso anno Amadeus aveva rivelato che avere Lady Gaga sarebbe stato il suo sogno: “Mi piacerebbe molto avere Lady Gaga. Magari, ma è molto impegnata con il film che sta girando a Roma e non c’è possibilità di averla”. In realtà, Dagospia aveva rivelato che alla base della scelta cera stato un ragionamento oculato da parte dei vertici Rai di Viale Mazzini: “Un sogno che salvo colpi di scena resterà tale, nonostante i primi timidi approcci. Per portare Stefani Joanne Angelina Germanotta, suo vero nome, servono almeno 400 mila euro. Cifre che la Rai non ha disposizione, dopo aver tagliato già dal budget un milione di euro. Niente money, niente star”. Cosa succederà quest’anno?



