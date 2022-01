Sanremo 2022, Amadeus: “Se prendo il covid piano B non c’è”/ Smentita ipotesi Clerici

Non c’è alcun piano B per il Festival di Sanremo 2022 nel caso in cui il conduttore Amadeus, dovesse prendere il covid. Negli scorsi giorni si era diffusa l’indiscrezione secondo cui a sostituire il presentatore in caso di virus, ci sarebbe stata Antonella Clerici, volto noto di Rai Uno, reduce dal successo di The Voice Senior e già alla guida di Sanremo diversi anni fa. Niente da fare, l’ipotesi è stata seccamente smentita dallo stesso Amadeus, che parlando oggi in conferenza stampa, la prima in vista dell’evento sanremese, ha spiegato: “Non c’è un piano B se mi prendo il Covid. State con me 10 giorni fino a che non mi passa?” (la Clerici ha poi confermato via Twitter, rispondendo a TvBlog e all’ipotesi di un Piano B con lei e il regista Guttuso: “Ma no tesoro! Solo Guttuso, io sempre in diretta a Mezzogiorno Rai1”).

Amadeus non ha quindi fatto chiarezza, di conseguenza non è da escludere che, in caso di covid, il conduttore possa guidare l’evento in remoto, anche se sarebbe alquanto problematico, oppure, che possa essere sostituito da Fiorello, che nel frattempo ha raggiunto la città dei fiori, mettendo fine alle voci sulla sua presenza o meno. “Se venti anni fa avessi pensato di chiedere a Fiorello di stare con me nei miei tre Sanremo – le parole di Amadeus proprio sul conduttore siciliano, nonché suo grande amico – non ci avrei mai creduto. L’ho stressato ad agosto dalle vacanze fatte insieme, ma fino alla settimana scorsa ero quasi convinto che non venisse. Ieri mi ha fatto una sorpresa”.

SANREMO 2022, AMADEUS: “FIORELLO MI HA DETTO…”

Quindi Amadeus ha aggiunto: “Ci sentiamo tutti i giorni, ma non mi aveva detto niente: ‘Cornutazzo, potevo mai lasciarti da solo?‘, mi ha detto. So che ci sarà domani, ma poi non so niente”, lasciando quindi spazio a dubbi sulle prossime serate, così come mancano ancora dei super ospiti: “Molti contratti non sono chiusi e li stiamo chiudendo. Del resto la settimana non è ancora iniziata”. Pare dovrebbe esserci uno sportivo, dopo la presenza di Ibrahimovic dell’anno scorso, e non è da escludere possa essere Matteo Berrettini, uno dei grandi protagonisti dello sport italiano 2021.

