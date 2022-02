Sanremo 2022: cachet Amadeus, co-conduttrici e ospiti/ 80 mila euro per i Maneskin

Festival di Sanremo 2022: i cachet dei protagonisti

Il Festival di Sanremo 2022 è iniziato e a dare da parlare al pubblico sono già stati il direttore artistico Amadeus, le co-conduttrici e i super ospiti: qualche polemica, in particolare, è emersa in relazione ai cachet che i protagonisti di questa edizione della kermesse ligure porteranno a casa. I rumors di stampo economico, in tal senso, rivelano che le cifre non sono più alte come quelle di una volta (due anni fa il monologo di Roberto Benigni costò ben 300 mila euro), ma non sono neanche bassa. È da precisare, comunque, che come riportato da Io Donna che le ha raccolte, si tratta solo di indiscrezioni, per cui nessuna di esse è stata confermata.

Stefano Coletta/ "Mio nipote vuole la mascherina del bacio ad Amadeus"

Andiamo adesso al sodo, partendo dal padrone di casa. Quanto ha guadagnato Amadeus per la direzione artistica e la conduzione del Festival di Sanremo 2022? Pare che il suo cachet si aggiri intorno a una cifra compresa tra i 500 e i 600 mila euro (poco più di 100 mila euro a puntata). Le sue spalle, da Fiorello a Checco Zalone, invece, avrebbero ottenuto 50 mila euro a serata. Ancora meno dovrebbe andare alle co-conduttrici Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli: si parla di poco più di 25 mila euro a testa.

Amadeus: "Fiorello stasera non ci sarà"/ "Checco Zalone farà ridere Sanremo"

Cachet Sanremo 2022, quanto guadagnano ospiti e cantanti?

Per quanto riguarda i cachet degli ospiti del Festival di Sanremo 2022, invece, è necessario fare alcune distinzioni tra l’importanza della persona in questione e dell’entità della comparsa. In base a quanto riportato da Io Donna, le cosiddette “toccate e fuga” costano tra i 25 mila e i 50 mila euro. Diversa la situazione per quanto riguarda gli ospiti di spicco come i Maneskin e Laura Pausini, il cui guadagno si aggirerebbe intorno agli 80 mila euro.

Infine, è da precisare che anche i cantanti in gara prendono un cachet – o meglio dire un rimborso spese – per la partecipazione alla kermesse ligure: esso, in base alle indiscrezioni emerse finora, si aggira intorno ai 48 mila euro a testa.

SANREMO 2022/ La caccia agli ascolti tv rende le canzoni un fatto relativo

© RIPRODUZIONE RISERVATA