Sanremo 2022, cameraman cade durante l’esibizione di Cremonini/ Il video è virale!

Non c’è Festival di Sanremo che si rispetti senza qualche imprevisto. È accaduto allora che, nel corso della terza serata della kermess canora di quest’anno, nel mezzo dell’esibizione di un super ospite, un cameraman si accasciasse rovinosamente al suolo. A cantare il suo ultimo singolo sul palco dell’Ariston era in quel momento Cesare Cremonini che, dopo un medley dei suoi brani più noti, è tornato per esibirsi nel suo ultimo singolo e sull’indimenticabile “50 special”. Mentre il pubblico era intento a ballare sulle note del successone, Cremonini si è avvicinato alla telecamera per un primissimo piano, nel tornare indietro, però, il cameraman è inciampato, probabilmente nei fili di microfoni e strumenti, cadendo all’indietro rovinosamente e portando con se l’intera telecamera. Inutile dire che il video dell’incidente in diretta è diventato virale: qualche spettatore all’Ariston che ha assistito alla scena e ha avuto la tempestività di riprenderla, l’ha infatti condivisa sui social (con grande successo!)

