SANREMO 2022/ Checco Zalone cerca parrocchiani mentre Amadeus va a messa da don Gatta

Checco Zalone cerca parrocchiani che salgano sul palco di Sanremo 2022 insieme a lui. Sui social di una parrocchia di Capurso, sua città d’origine in provincia di Bari, c’è l’annuncio: “sette parrocchiani che vogliano salire con lui sul palco della cittadina ligure a fargli da spalla”. Amadeus, quando sente da una giornalista questa cosa, ride e dichiara di non saperne niente.

Sanremo 2022, Amadeus: “Se prendo il covid piano B non c'è”/ Smentita ipotesi Clerici

La notizia poi si rivelerà un fake, mentre la presenza del comico pugliese è confermata mercoledì sera a Sanremo 2022 dove terrà un monologo e canterà anche una nuova canzone, una delle sue, quelle che fanno morire dal ridere. E’ una notizia quella della presenza di Zalone più confortante del ritorno “a sorpresa” (ma chi ci crede?) di Fiorello, che onestamente non fa più ridere nessuno. E mentre Amadeus dice che se lui si ammala “non esiste un piano B”, cioè non ci sarà alcun presentatore a sostituirlo (ma anche qui chi ci crede che il festival di Sanremo 2022 venga sospeso), il direttore di Rai1 Coletta lancia un festival di Sanremo 2022 all’insegna di “intrattenimento contro pandemia”: “voglia di leggerezza, di danzare, voglia di dirsi, viviamo un tempo che cerca disimpegno”.

Sanremo 2022, scaletta prima e seconda serata/ Canzoni e cantanti, quando cantano?

Ma davvero viviamo un’epoca così? A noi sembra un’epoca di grande tristezza, di depressione, di paura ancora percepita. “Cinque serate di evasione” dice ancora, per poi tornare a rinchiuderci, aggiungiamo noi. E lascia alquanto basiti la notizia che ai concorrenti non sarà chiesto di esibire il certificato di vaccinazione: “Non è obbligatorio per gli under 50” dice, ma non sono pochi gli over 50 in gara “e la Rai non è tenuta a indagare nella privacy delle persone”.

Mah. Intanto, se Zalone non porta i suoi parrocchiani, Amadeus ci dice che ieri, domenica, è andato a messa: “Sono credente, vado sempre a messa, ieri ci ho portato tutti il mio gruppo di collaboratori”. E alla messa a Sanremo ha incontrato una vecchia conoscenza, l’ex giornalista della Rai, già conduttore di Linea Verde e Linea Blu, Fabrizio Gatta, che recentemente è stato nominato sacerdote: “Ho visto nei suoi occhi la felicità” ha detto Amadeus che lo ha invitato al teatro Ariston di Sanremo 2022, “mi darà forza guardarlo seduto davanti a me”.

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus/ "Al suo fianco a Sanremo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA