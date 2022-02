Sanremo 2022/ Clima bollente in sala stampa: cosa c’è dietro la bocciatura di Ana Mena?

Polemiche voto sala stampa di Sanremo 2022: le bocciature di Ana Mena e Iva Zanicchi scatenano i fischi

La classifica generale di Sanremo 2022 fa discutere in sala stampa. Da Noemi ad Ana Mena, passando per Iva Zanicchi e Giovanni Truppi. I nomi più discussi e in un certo senso divisivi sono questi, ad eccezione della cantante spagnola contro la quale si è scagliato un sospiro di soddisfazione totale quando il suo nome è apparso al venticinquesimo posto della classifica generale. Un giudizio spietato ed eccessivo nei confronti della showgirl, il cui approdo a Sanremo aveva scatenato fin dal principio profonde polemiche ed esagerate.

Brahim Diaz, fidanzato Ana Mena?/ Lei svela la verità da Sanremo: "Fake news"

La sensazione è che sia stata bocciata preventivamente, benché Duecentomila ore non sia di certo simbolo di un nuovo capolavoro musicale. In tutto questo fa discutere il dodicesimo posto di Noemi, che evidentemente ha spaccato totalmente la sala stampa. Da chi l’avrebbe voluta vedere in cima alla classifica a chi invece sul fondo, così si spiega una zona tiepida in graduatoria.

Noemi, a Sanremo 2022 con "Ti amo ma non lo so dire"/ "Vi regalo la mia Anima"

Dargen e La Rappresentante di Lista fanno ballare la sala stampa di Sanremo 2022

Creano dibattito anche le interpretazioni di Iva Zanicchi e Giovanni Truppi, quest’ultimo non ha un riscontro totale, ma gli applausi sono scroscianti al termine della sua esibizione. Non a caso si è piazzato davanti a grandi nomi, come Noemi. La Zanicchi, invece, resta indietro in classifica, nonostante un apparente apprezzamento della sala stampa che però non si è tradotto ai voti.

Divide, infine, anche Irama: un po’ per il look audace, un po’ per il suo pezzo Ovunque Sarai. E’ opinione però condivisa che possa risalire grazie al televoto e alla spinta del pubblico a casa. Si balla, o poco ci manca, invece sulle note dei pezzi di Dargen e La Rappresentante di Lista. Qui nessuno screzio in sala stampa.

Irama, a Sanremo 2022 con "Ovunque sarai"/ "Look orrendo, canzone pazzesca"

© RIPRODUZIONE RISERVATA