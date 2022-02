Sanremo 2022, diretta tv e streaming video Rai Play/ Seconda serata, dove e come seguirla: social e…

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, SECONDA SERATA FESTIVAL DI SANREMO 2022

Archiviata la prima serata, è tempo di fare spazio alla seconda serata del Festival di Sanremo 2022. L’attesa è ai massimi livelli e dopo aver scaldato i motori in occasione dell’esordio (come dimostrato anche dai risultati relativi agli ascolti tv), è tempo di prepararsi ad una nuova lunga serata da trascorrere in famiglia o con gli amici (ma sempre in totale sicurezza) pronti ad assistere alle nuove inedite esibizioni sul palco dell’Ariston. Pronti per il gruppo d’ascolto? Tutti sintonizzati allora sul primo canale Rai subito dopo il Tg1 delle ore 20.00 dove si potrà assistere alla diretta tv della celebre kermesse canora. Ma questa non sarà ovviamente la sola modalità attraverso la quale visionare la seconda serata di Sanremo 2022.

Valentino, stilista di Lorena Cesarini a Sanremo 2022/ Look da capogiro

Grazie alla piattaforma RaiPlay sarà possibile non perdere neppure uno dei Big e degli ospiti che sono pronti a salire sull’ambito palcoscenico del Teatro Ariston. Come sfruttare tutte le potenzialità del servizio streaming gratuito targato Rai? Potrete collegarvi alla piattaforma direttamente dal proprio pc (cliccando qui) oppure tramite l’app omonima e scaricabile sui dispositivi mobili e smart tv in modo totalmente gratuito. Fate sempre attenzione ai possibili aggiornamenti dell’app ed ovviamente alla vostra connessione Internet che sarà indispensabile per poter usufruire della visione del Festival in diretta streaming.

Irama, chi è e carriera/ A Sanremo 2022 in cerca di rivalsa con Ovunque sarai dopo il "caso Covid"

SANREMO 2022, DAI SOCIAL ALLA RADIO

Avete perso per un qualunque motivo una delle esibizioni dei Big in gara al Festival di Sanremo 2022? Nessun problema! RaiPlay vi garantirà attraverso l’opzione “Restart” di tornare esattamente nel punto in cui vi eravate assentati e di recuperare senza problemi i principali momenti clou della kermesse. La stessa piattaforma garantisce inoltre di recupere i momenti salienti delle cinque serate del Festival anche on demand.

Oltre alla diretta tv e streaming, tuttavia, sarà possibile restare costantemente aggiornati sul mondo della kermesse anche attraverso i vari canali social, da Facebook a Instagram, passando per Twitter e TikTok, il più amato dai giovanissimi. L’account Instagram del Festival di Sanremo, ad esempio, posta in tempo reale tutte le performance degli artisti (con foto e video), ma anche quelle degli ospiti, mentre gli appassionati della radio potranno seguire la diretta di ciò che accade durante la manifestazione più celebre d’Italia su RaiRadio2 con Ema Stokholma e Gino Castaldo.

Matteo Romano da Tik Tok a Sanremo 2022/ "Metabolizzerò tutto quando sarà finito"

© RIPRODUZIONE RISERVATA