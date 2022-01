Sanremo 2022, Festival news/ Ultime notizie, ecco i conduttori del ‘Prima Festival’

Aumentano le notizie riguardanti il Festival di Sanremo 2022, quando mancano ormai 10 giorni all’inizio dello spettacolo. Dopo che ieri sera Amadeus ha annunciato le cover per la quarta serata, sono stati svelati i conduttori del “Prima Festival 2022”, programma che andrà in onda a partire dal prossimo 29 gennaio, fino al 5 febbraio, subito dopo il Tg1 e prima dell’inizio del concorso canoro. Al timone vi saranno Roberta Capua e Ciro Priello, insieme a Paola Di Benedetto, così come annunciato dal conduttore della 72esima edizione di Sanremo.

“Sono felice di aver scelto per la conduzione di ‘PrimaFestival’ Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello. E’ diventato negli anni un appuntamento che è un passepartout per ‘aprire’ ogni sera la porta del Festival”, ha spiegato Amadeus, parole riportate da Today. “Sarà un programma ‘dall’interno’ – ha aggiunto – che, attraverso i protagonisti, porterà il pubblico da casa, prima di tutti, in questa 72esima edizione con anticipazioni e curiosità: è la chiave che apre le porte del Teatro Ariston e, per questo, auguro buon lavoro ai tre conduttori”.

FESTIVAL SANREMO 2022, NEWS E ULTIME NOTIZIE: LE PAROLE DEL SINDACO E DEL PREFETTO DI IMPERIA SULLA CAPIENZA AL 100%

Intanto nella giornata di ieri, come vi abbiamo, fra le varie notizie sul Festival di Sanremo è stata annunciata la capienza massima del teatro Ariston, che sarà così al 100 per cento per le cinque serate dello show: “La capienza sarà al cento per cento – le parole del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, riportate dal quotidiano Repubblica versione online – e secondo le norme vigenti si entrerà con super green pass. Sul red carpet ci saranno tutti i varchi di controllo e di sicurezza, come avvenuto negli anni passati, quest’anno con maggiore attenzione sotto l’aspetto sanitario”. Massima attenzione sarà data ovviamente alla gestione dell’entrata del pubblico così come del red carpet e di tutti gli eventi che si terranno al Palafiori e al Casinò: “C’è la massima condivisione e disponibilità per un Festival in sicurezza – ha proseguito Biancheri – sicuramente in una situazione che è ancora delicata, ma rispettando tutte le norme, soprattutto avendo i vaccini e tutto il resto, si può fare spettacolo, si può fare un evento di questo tipo”.

Il prefetto di Imperia, Armando Nanei, ha aggiunto che: “Gli addetti ai lavori saranno super controllati, le persone che accederanno al red carpet, per poi entrare all’Ariston, dovranno essere munite di Green Pass rafforzato, mascherina Ffp2 e di tutte le autorizzazioni previste. Per gli spettatori sarà sufficiente soltanto la certificazione verde, ma niente tampone”. Al momento sono positivi, nonostante tutte le cautele del caso, tre coristi dell’orchestra Rai, anche se il trio dovrebbe recuperare proprio per martedì 1 febbraio. Ricordiamo che anche Aka7even è risultato positivo al covid, cantante che parteciperà al Festival di Sanremo 2022.



