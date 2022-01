Sanremo 2022, Festival news/ Ultime notizie, Ed Sheeran super ospite della finale?

Quali sarà l’ultimo super ospite del Festival di Sanremo 2022? Dopo i vincitori della passata edizione, i grandissimi Maneskin, quindi Cesare Cremonini, Laura Pausini e Checco Zalone, manca il super ospite della puntata finale, la finalissima di sabato 5 febbraio. Chi potrebbe essere? I rumors impazzano in rete, così come le notizie e le news, e le ultime vogliono Amadeus pronto a puntare su una star internazionale che nel contempo strizzi l’occhio ai giovani. Il primo nome in lista è quello di Ed Sheeran, cantautore irlandese che non ha di fatto bisogno di presentazioni.

Già al Festival di Sanremo durante l’edizione del 2015, per lui si tratterebbe quindi di un ritorno, e lo farà dopo un settennato carico di milioni di dischi venduti e di enormi successi, per ultima la sua Bad Habits, hits che è spopolata nel 2021 e che continua a farlo in questo primo scorcio di nuovo anno. Tra l’altro Ed Sheeran non ha una band al seguito, e in tempo di covid è una cosa da tenere senza dubbio in conto. Altro nome molto caldo per l’ospite della finale di Sanremo 2022 è quello di Stromae, cantante belga che dopo nove anni di pausa ha presentato il suo nuovo lavoro, Multitude, in uscita il prossimo 4 marzo: l’Ariston potrebbe quindi essere un’occasione speciale per lasciare il suo album di inediti, anticipato tra l’altro dai singoli “Santè” e “L’Enfer”.

FESTIVAL DI SANREMO 2022, NEWS E ULTIME NOTIZIE: AVRIL LAVIGNE FRA I PAPABILI PER L’OSPITE DELLA FINALE

Anche lui come Ed Sheeran ha già calcato il palco del teatro sanremese, precisamente nel 2014, quando cantò uno dei suoi brani più famosi, leggasi Formidable. Infine, per quanto riguarda l’ultimo super ospite della puntata finale del Festival di Sanremo 2022, attenzione ad Avril Lavigne, artista canadese famosissima in tutto il mondo.

Anche lei, come i due colleghi, ha già presenziato alla kermesse musicale italiana, precisamente nel 2011, ben 11 anni fa, con il suo brano What The Hell. Avri Lavigne celebra quest’anno i 20 anni di carriera e di conseguenza potrebbe trattarsi di una ghiotta occasione, alla luce anche del suo nuovo album Love Sux in uscita il 25 febbraio prossimo, fra esattamente un mese.

