Sanremo 2022, Festival news/ Ultime notizie, Ficarra e Picone prossimi super ospiti?

Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2022, poco più di una decina di giorni visto che il sipario sull’Ariston si alzerà martedì 1 febbraio 2022. Impazzano i preparativi e nel contempo aumentano i rumors su come sarà il prossimo evento sonoro diretto da Amadeus. Il conduttore di Rai Uno ha annunciato la presenza di alcuni super ospiti, e fra questi potrebbe esservi anche Ficarra e Picone. Nelle ultime ore sta infatti circolando l’indiscrezione secondo cui il noto duo comico palermitano, visti di recente su Netflix con “Incastrati”, potrebbe appunto presenziare presso il teatro sanremese durante le serate della kermesse musicale più famosa d’Italia.

A darne notizia è stato in particolare il quotidiano Il Giornale, anche se viene puntualizzato che si tratta solamente di un’indiscrezione, da prendere quindi con le pinze. Sicuramente ci saranno i Maneskin, vincitori dell’edizione 2021 di Sanremo e reduci da un’annata a dir poco straordinaria, nonché Laura Pausini, annunciata due giorni fa da Amadeus.

SANREMO 2022, FESTIVAL NEWS E ULTIME NOTIZIE. GIANNI MORANDI: “SALVATO DA FEDEZ…”

Un’altra certezza si chiama Gianni Morandi, che torna sul palco di Sanremo con una delle canzoni senza dubbio più attese dell’evento musicale. L’Eterno ragazzo ha rischiato di saltare Sanremo 2022 a causa di un errore ingenuo commesso dallo stesso cantante bolognese, una parte della canzone spoilerata sui social. Fortunatamente per lui vi era il precedente Fedez-Michielin di un anno fa, che ha salvato Morandi.

«Mi hanno perdonato – ha spiegato nelle scorse ore il cantante in gara al Festival di Sanremo 2022, così come riportato dal Corriere della Sera – ma credo mi abbia salvato il precedente dello scorso anno con Fedez. Senza quello chissà. In futuro lascerei anche la libertà di far sentire 15 secondi prima del Festival, non di più altrimenti si capisce il senso della canzone». Il brano che porterà all’Ariston si chiama “Apri tutte le porte”, scritto da Jovanotti: «Tutto è nato quando mi ha chiamato dopo 27 giorni di ospedale l’anno scorso e mi ha offerto “L’allegria” come terapia per l’umore. Dopo quell’esperienza è nata questa canzone che parla di speranza».

