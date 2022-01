Sanremo 2022, Festival news/ Ultime notizie, l’Inno Nazionale aprirà la finale

Continuano le notizie e le news sul Festival di Sanremo 2022, quando ormai sta per scattare il gong e l’inizio dello show. A riguardo va sottolineato che nella serata conclusiva della 72esima edizione della kermesse musicale sanremese, tornerà la banda per intonare l’inno di Goffredo Mameli. Dopo aver “disertato” l’anno scorso per covid, quest’anno la finalissima sarà aperta proprio con “la canzone di tutti gli italiani”, suonata dalla banda musicale della Guardia di Finanza, diretta per l’occasione dal maestro Leonardo Ingrosso. Si tratterà, immaginiamo noi, di un momento davvero emozionante anche perchè, ricordiamo, l’Ariston tornerà ad accogliere il pubblico e di conseguenza, probabilmente tutti si alzeranno in piedi cantando a squarciagola lo straordinario inno tricolore.

Altre notizie riguardanti Sanremo 2022 giungono da Apple, e precisamente da Apple Music, che in vista dello show ligure ha deciso di dare vita ad una serie di eventi speciali, che potrete trovare sul sito apple.co/Sanremo2022. Nel dettaglio potremo trovare già da ora un’offerta a tema Sanremo curata dal team editoriale di Apple Music, fra brani storici, canzoni dei vincitori, le canzoni d’amore, quelle sentimentali, e molto altro ancora.

FESTIVAL DI SANREMO 2022, NEWS E ULTIME NOTIZIE: TRE PLAYLIST SPECIALI SU APPLE MUSIC

Ovviamente dal 2 febbraio 2022, scatteranno in rotazione anche i 25 nuovi brani che i big porteranno all’Ariston, in lizza per la vittoria finale. Il clou dell’evento di Apple saranno comunque tre playlist esclusive con il minimo comun denominato “Il mio Sanremo”, di tre artisti d’eccezione, leggasi Andrea Bocelli, Cesare Cremonini (che per la 72esima edizione dell’evento sarà uno dei super ospiti), e Marco Mengoni.

Ogni playlist sarà composta da 15 tracce ciascuna, ognuna significativa per l’artista. Bocelli ha ad esempio scelto “Una terra promessa” di Ramazzotti, ma anche “La solitudine” di Laura Pausini, mentre Cremonini ha selezionato “Vado al massimo” di Vasco Rossi e “Nel blu dipinto di blu”. Infine Mengoni, fra le varie canzoni scelte, ha puntato su “Oggi Sono Io” di Alex Britti e “Come Foglie” di Malika Ayane.

