Sanremo 2022/ Fiorello accanto ad Amadeus? Spuntano Scotti, Bonolis e Marcuzzi

Sarà ancora una volta Amadeus il conduttore del Festival di Sanremo. Dopo aver rischiato lo scorso anno portando sul palco del Teatro Ariston un gran numero di giovani e vincendo con il trionfo dei Maneskin che hanno anche vinto l’Eurovision 2021, la Rai ha deciso di puntare, per il terzo anno consecutivo, su Amadeus. Ma chi ci sarà al suo fianco? L’edizione 2020 e 2021 del Festival ha avuto come mattatore di tutte le serate Fiorello, l’amico fraterno di Amadeus che, dopo il primo anno, è tornato anche in quella che è stata sicuramente l’edizione più difficile del Festival. Al termine di Sanremo 2021, Fiorello aveva già annunciato la volontà di non tornare a Sanremo, ma cosa succederà ora che è stato riconfermato Amadeus? Quest’ultimo proverà a convincerlo? Per ora tutto tace e, nel frattempo, spuntano altri nomi che potrebbero affiancare Amadeus.

Matteo Cambi "Ero dipendente da cocaina"/ "Se finiva, grattavo il muro con la Bibbia"

Sanremo 2022: chi affiancherà Amadeus?

Capire da chi sarà affiancato Amadeus sul palco del Festival di Sanremo 2022 è ancora prematuro, ma i nomi che stanno circolando sono quelli di Paolo Bonolis che ha già condotto il Festival, Gerry Scotti che potrebbe contare sulla sua esperienza radiofonica e Alessia Marcuzzi che ha appena lasciato Mediaset. In casa Rai, però, oggi c’è un nome in più sul quale puntare ovvero Alessandro Cattelan che, con la sua freschezza, potrebbe rivelarsi la scommessa vincente. Il nome di Cattelan è considerato quello giusto anche per condurre l’Eurovision 2022 che, in virtù della vittoria dei Maneskin, l’anno prossimo, si terrà in Italia. Non sono escluse sorprese e c’è anche chi punta su Chiara Ferragni.

LEGGI ANCHE:

Flora Canto, problemi dopo il parto "Febbre alta e dolori"/ "Principio di mastite"Ermal Meta/ “Normalità è diventata qualcosa di straordinario, non ce la faccio più..”

© RIPRODUZIONE RISERVATA