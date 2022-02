Sanremo 2022 pagelle look e vestiti 3a serata/ Classifica top e flop, da Dargen a…

Le pagelle top e flop di vestiti e look del Festival. Siamo giunti alla terza puntata di Sanremo 2022, che ha visto per la prima volta l’esibizione di tutti i 25 artisti in gara. Grandi protagonisti indiscussi della serata sono stati Drusilla Foer, co-conduttrice del festival, che ha dominato il palco con la sua ironia pungente e charme, e il super ospite Cesare Cremonini. Proprio Cremonini si è esibito con un mix di tutti i suoi più grandi successi, emozionando il pubblico presente al teatro e i telespettatori da casa. Ha poi presentato la nuova canzone “La ragazza del futuro” ed ha chiuso la sua esibizione con l’iconica “50 special”. A seguire è stato il turno di Roberto Saviano che ha tenuto un monologo sulla mafia ricordando le vittime di Capaci e di Via d’Amelio.

Tornando ai look visti stasera, il nero – tanto sfoggiato durante le prime due serate – ha lasciato spazio a sprazzi di rosa e bianco, diventante ufficialmente le nuances più ambite della 72 esima edizione del festival di Sanremo 2022. Non sono mancati i momenti top e i flop in fatto di stile. Ecco qui la nostra personale pagella.

PAGELLE VESTITI E LOOK SANREMO 2022: LE SCELTE MIGLIORI

A dare il via alla gara canora è stata Giusy Ferreri in un completo total black con tagli sul blazer di Philipp Plein. Voto 6.

Fabrizio Moro ha fatto il suo ingresso in uno smoking nero lucido, Philipp Plein, con i risvolti della giacca tempestati di cristalli. Il total black non è una novità per il cantante di “Sei tu”, che ha più volte scelto questo abbinamento andando sul sicuro. Chissà se ci sorprenderà nelle prossime puntante. Per adesso diamo un 6.

Ancora rosa per Aka7even che ha optato per un tailleur Stella McCartney rosa pastello dalla silhouette over e camicia bianca di fuori. Molto meglio rispetto a ieri sera, peccato per gli stivali. Voto 6+.

Massimo Ranieri ha invece indossato uno smoking nero di Versace. A fare la differenza è senza dubbio la cravatta gialla, in cui emerge il famoso pattern del brand della Medusa, che dà un tocco di colore al look. Voto 7.

Drusilla Foer, co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2022, ha fatto il suo primo ingresso all’Ariston in un elegante abito sartoriale in taffetà blu notte con tanto di strascico, che ha poi cambiato con una jumpsuit a fondo nero e motivo floreale. La Foer ha calcato la seconda scalinata con un lungo abito rosa in lurex caratterizzato da maxi maniche con spacco e guanti rossi. Ha poi concluso la serata con un vestito dalla silhouette ad “A” magenta in taffettà, tutto Atelier Rina. Voto 8.

Dargen d’amico ha fatto ballare tutto il teatro Ariston con la sua “Dove si balla”. Il suo look è molto particolare: tailleur con stampa floreale a contrasto (firmato Federico Cina) e occhiali da sole dorati dalla forma rettangolare. Diamo la sufficienza per la simpatia. Voto 6.

Ad incantare il festival ci ha pensato Cesare Cremonini, super ospite della terza serata, che ha cantato alcuni dei suoi più grandi successi in uno smoking blu di Giorgio Armani. Una sola parola: immenso. Voto 9.

I favoriti della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco, hanno fatto il loro secondo ingresso in un completo oversize total white Burberry (Mahmood) e un total black con camicia velata di Valentino (Blanco). Voto 8.

Gianni Morandi in smoking Giorgio Armani è semplicemente perfetto. Voto 10.

Elisa, anche stasera in uno splendido abito bianco Valentino, è apparsa eterea. Semplice ma allo stesso tempo elegante. Voto 7.

Il duo La Rappresentante di lista, nome d’arte di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ha portato sul palco dell’Ariston un look teatrale Moschino, stavolta rosa per entrambi, che bene si accosta al ritmo giocoso della canzone “ciao ciao”. Ci piacciono. Voto 7.

Achille Lauro, in Gucci, è arrivato sul palco dell’Ariston a piedi nudi, pantalone nero a vita bassa, camicia trasparente e giacca di pelle lucida. Una versione più completa dell’outfit indossato durante la prima serata. Voto 7.

Matteo Romano è tanto giovane quanto bravo. Per lui un completo sportivo blu Emporio Armani. Voto 7.

Ana Mena ci ha fatto capire quale sarà il tormentone dell’estate 2022. Per lei crop top e minigonna Emporio Armani. Voto 7.

La serata si è conclusa con Noemi, in un audace Alberta Ferretti con incrocio sul petto, pancia scoperta e scollo profondo sulla schiena . Voto 7.

PAGELLE LOOK SANREMO 2022: LE SCELTE PEGGIORI

Puntata dopo puntata, Amadeus non smette di brillare. Il conduttore, ormai famoso per i suoi completi ricchi di paillettes e velluto, ha fatto il suo ingresso indossando una giacca scintillante, con tanto di papillon coordinato, di Gai Mattiolo. Una scelta che ha anche una nota etica in quanto pare che la giacca in questione sia stata già indossata durante un’altra edizione di Sanremo. Bravo Amadeus che opta per la moda circolare, tuttavia anche stasera non arriva alla sufficienza. Voto 5.

Highsnob e Hu continuano ad indossare tailleur a contrasto oversize total white per lei, in cui emerge una terza manica, e un total black per lui di Zegna. Anche stasera per noi è un no. Voto 4.

Irama, di nuovo in Givenchy, è passato dallo stile Coachella ad un tocco più dark. Ma anche stavolta è un no. Voto 4.

Continua il connubio black and white anche per il duo esplosivo Donatella Rettore e Ditonellapiaga. La prima (in Atelier Avaro Figlio) sembrava appena uscita dallo studio 54, con pantaloni a zampa, camicia luccicante e gioielli maxi. La seconda, in Philosophy, ha abbinato una jumpsuit nera ad una camicia bianca di pizzo trasparente che lascia intravedere il reggiseno. Stasera ci convincono meno. Voto 5.

Altro no per Michele Bravi, in rosso vestito, che ha scelto un completo di Roberto Cavalli composto da giacca smanicata con pendenti, copribraccia in pelle arricchiti da applicazioni floreali e boots neri. Too much. Voto 3.

Un po’ rock un po’ cowboy, il look di Rkomi, in Etro, ci è apparso un po’ confuso: t-shirt bianca, pantaloni di pelle con frange e borchie e guanti lunghi. Voto 3.

L’outift di Tananai (Dior) lo abbiamo già archiviato. Ricordiamo qualcosa di confuso in grigio sfumato con vibes che rimandano ai primi anni 2000. Voto 4.

Gonna longuette con spacco in velluto rossa, camicia in pizzo e volant color cipria, collant e scarpe platform (tutto Gucci) per Emma. Il tutto ci convince a metà. Voto 5.



