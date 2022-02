Sanremo 2022 pagelle look prima serata/ Classifica top e flop: Achille Lauro, Noemi…

SANREMO 2022, CLASSIFICA: I LOOK MIGLIORI E PEGGIORI DELLA PRIMA SERATA DEL FESTIVAL!

Achille Lauro, Noemi, Maneskin e Mahmood sono solo alcuni degli attesissimi artisti che si sono esibiti durante la prima serata di Sanremo 2022. Oltre che per le performance, i fan hanno atteso con ansia i look che i loro artisti preferiti hanno scelto di indossare durante la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Dopo settimane di indiscrezioni e toto nomi sugli stilisti che avrebbero vestito i vari artisti, è arrivato il momento di stilare le pagelle dei look della prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, che si è conclusa senza infamia e senza lode, ma con qualche immancabile scivolone.

PAGELLE LOOK SANREMO 2022: LE SCELTE MIGLIORI

Achille Lauro, in particolare, è forse stato l’artista più atteso. Dopo le esibizioni del 2020 e del 2021, che lo hanno consacrato come il performer meglio vestito dell’Ariston, le aspettative riguardo i suoi outfit erano altissime. Tuttavia, per questa prima serata, Lauro ha scelto di sfoggiare una sua personale versione rock dell’abito battesimale, presentandosi sul palco a piedi scalzi, petto nudo e con addosso solo un paio di pantaloni neri di pelle a vita bassa firmati Gucci. Estroso sì, ma forse ci eravamo abituati ad un Lauro più eccentrico. Tuttavia lo promuoviamo con un bel voto in pagella. Voto 7.

Noemi, dopo aver incantato tutti lo scorso anno con un bellissimo abito argento di Dolce & Gabbana, ha stavolta optato per un look più semplice e sofisticato indossando un abito di chiffon rosa cipria di Alberta Ferretti con profonda scollatura sul seno e sulla schiena e dettagli cut out sui fianchi. Abito bello, ma dopo l’anno scorso ci aspettavamo forse qualcosa in più. Voto 7.

Attesissimi anche i Maneskin, attualmente sul tetto d’Europa dopo la vittoria dell’Eurovision 2021. Il gruppo, vincitore della 71esima edizione del Festival con il brano “Zitti e Buoni”, ha fatto un’apparizione speciale sul palco dell’Ariston sfoggiando due total look Gucci. Voto 8.

Applausi per Blanco in Valentino e Mahmood in Prada, che hanno portato sul palco di Sanremo 2022 look audaci e ricchi di personalità. Ci piacciono. Voto 8+

Promossa a pieni voti anche la madrina della prima serata, Ornella Muti, che ha incantato tutti con due abiti davvero mozzafiato. Ad inizio serata la co-conduttrice ha optato un vestito ricoperto di cristalli con decoro baroque in argento sotto il seno, per poi cambiarlo con un abito nero, con scollatura sul seno e spacco vertiginoso. Entrambi firmati Francesco Scognamiglio. Voto 8.

Massimo Ranieri ha fatto il suo grande ritorno all’Ariston di Sanremo 2022 con uno smoking total black di Versace. Eleganza old style che non tramonta mai. Voto 8.

Gianni Morandi ha indossato uno smoking di Giorgio Armani. Non ci ha convinto molto la giacca. Voto 6-.

Colapesce e Dimartino hanno cantato “Musica leggerissima”, loro grande successo risalente a Sanremo 2021, con un look da marinai total white e t-shirt a righe. Scelta divertente tanto quanto la performance. Voto 6.

Grande ritorno sull’Ariston di Sanremo 2022 anche per Giusy Ferreri con “Miele”. La cantante ha scelto un abito lungo nero arricchito da dettagli Swarovski sui fianchi che mettono in risalto la silhouette. Voto 7+

Menzione speciale nelle pagelle look di Sanremo 2022 per Matteo Berrettini. Il tennista si è presentato con uno smoking Giorgio Armani che sembra essergli stato cucito addosso. Voto 10.

PAGELLE SANREMO 2022: I LOOK PEGGIORI ALL’ARISTON

Partiamo nelle pagelle dal padrone di casa di Sanremo 2022, Amadeus, anche quest’anno in Gai Mattiolo, che ha scelto uno smoking total black e giacca tempestata di cristalli. Ci convince a metà: Voto 5.

Il tailleur over di Yuman a Sanremo 2022 non resterà tra i look memorabili della storia del festival, ma neanche tra i più belli. Voto 5.

Michele Bravi ha scelto un completo total black Roberto Cavalli arricchito da camelie sulle maniche della giacca. Per noi è un no. Voto 4.

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, il duo palermitano noto come “La rappresentante di lista”, si sono esibiti con il singolo “Ciao Ciao”. I due hanno indossato un frac di Moschino, lei in shorts e coroncina e lui con pantalone lungo, con tanto di papillon. Anche per loro: Voto 4.

Rkomi, in Etro, ci ha mostrato l’ennesimo completo total black, in pelle con tanto di guanti. Voto 4.

Ana Mena, la più giovane sull’Ariston di Sanremo 2022, ha portato sul palco un tocco di colore dopo tanti look neri. Per lei un minidress rosso tempestato di paillettes by Emporio Armani abbinato a cuissardes di pelle in tinta che stonano nel complesso. Voto 5.

L’outfit di Orietta Berti a Sanremo 2022 ha scatenato l’ironia dell’Internet. La cantante di “Fin che la barca va”, amatissima dai più giovani dopo Sanremo 2021 e la hit estiva “Mille”, ha indossato un abito in organza rosa shocking con tanto di rose e spine in plexiglass. Orietta noi ti amiamo, ma non possiamo darti più di 5.



