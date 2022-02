Sanremo 2022 pagelle look seconda serata/ Classifica top e flop, da Emma a Irama

La seconda serata di Sanremo 2022 si è aperta con grandi emozioni. Il monologo sul razzismo della co-conduttrice Lorena Cesarini ha conquistato il plauso del teatro Ariston e dell’internet. La 72esima edizione del festival più famoso d’Italia si è svolto tra prime volte e debutti, come nel caso delle esibizioni dei giovanissimi Matteo Romano e Sangiovanni, rispettivamente classe 2002 e 2003, e il grande ritorno di Emma Marrone, Iva Zanicchi ed Elisa. Non sono mancati gli sketch comici, capitanati dal comico pugliese Checco Zalone, e la performance dei super ospiti Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, che hanno annunciato di presentare il prossimo Eurovision Song Contest, ed Ermal Meta.

Per quanto riguarda gli outfits dei partecipanti, anche questa sera il colore più ambito è stato il nero. Non sono mancati però tocchi di bianco, portato in scena dal duo Donatella Rettore/ Ditonellapiega ed Elisa, ma anche tanto rosa e beige.

Nel complesso tanti promossi e pochi bocciati. Vediamo nel dettaglio i top e i flop della seconda serata del festival di Sanremo 2022.

PAGELLE LOOK SANREMO 2022: LE SCELTE MIGLIORI

Sangiovanni, per la prima volta all’Ariston, ha fatto il suo debutto in un completo di taffetà rosa Diesel molto adatto alla sua età. Ci sono piaciute un po’ meno le scarpe, ma nel complesso promosso. Voto 7.

Prima volta anche per il diciannovenne Matteo Romano, che da TikTok è approdato a Sanremo 2022 con il brano “Virale”. Una grande scoperta che ci è piaciuta molto anche in fatto di stile. Per lui un tailleur grigio Emporio Armani approvato. Voto 7.

Lorena Cesarini, matrina della serata, ha fatto ben quattro cambio abito. Ha incantato tutti in uno splendido abito beige dalla silhouette a trapezio, ricoperto da cristalli, di Maison Valentino. Divina anche con il secondo abito, un tripudio di paillettes a fondo beige e decorazioni floreali color corallo sempre firmato Valentino. Di tutt’altro genere è invece il terzo, molto più grintoso e sensuale. Si tratta di un vintage Roberto Cavalli con tigre stampata. Ha concluso la serata di nuovo in Valentino indossando un black dress monospalla. Tutti i look gioielli sono stati accompagnati da scintillanti gioielli di Bulgari. Voto 9.

Scelta rock per Le Vibrazioni che hanno optato per un total black con giacca e gilet scintillanti di Gaelle Paris. Voto 6.

Total black anche per la super ospite Laura Pausini che ha scelto un abito dal taglio sobrio movimentato da una striscia di paillettes ton-sur-ton di Versace. Voto 7+.

A dieci anni di distanza dalla sua vittoria, Emma Marrone è tornata sul palco dell’Ariston. La cantante di “Ogni volta è così” è apparsa elegantissima in un Gucci in velluto nero, maniche lunghe, cintura sul punto vita e spacco vertiginoso che mostra i collant di pizzo (che ci hanno colpito un po’ meno). A completare il look un chocker di diamanti e smeraldi. Voto 8.

Duo scatenato e con molte vibes che rimandano agli anni ’80. Donatella Rettore e Ditonellapiega (in Philosophy) hanno portato sul palco un tocco di black and white optical e una scarica di adrenalina. Ci sono piaciute. Voto 8.

Ventuno anni dopo il successo di “Luce”, Elisa Toffoli ha fatto il suo grande ritorno all’Ariston con il brano “O forse sei tu” in un morbido abito bianco di Valentino. Anche per lei voto 8.

PAGELLE LOOK SANREMO 2022: LE SCELTE PEGGIORI

Continua il connubio Amadeus – Gai Mattiolo. Per la seconda serata del festival di Sanremo 2022, il conduttore ha indossato un completo che attira l’attenzione per la giacca di velluto color prugna arricchita da paillette, sostituita a metà serata da una stessa versione grigio chiaro. Anche stasera per noi è un 5.

Del look di Giovanni Truppi spero che ce ne dimenticheremo presto. Il cantante di “Tuo padre, mia madre, Lucia” ha “dimenticato” la giacca in camerino salendo sul palco dell’Ariston con addosso una canottiera. Voto 2

Scelta anticonvenzionale per Irama che ha optato per una maglia a rete Givenchy, pantaloni di pelle e collana a catena. Ottimo per il Coachella, ma un po’ meno per Sanremo. Voto 4.

Aka7even ha invece scelto un completo composto da pantalone, giacca e camicia tutto a stampa color fragola. Un po’ too much. Voto 4.

Highsnob e Hu, gli ultimi ad esibirsi, hanno portato sul palco un tailleur total black per lui e uno total white per lei. Ad entrambi diamo un 4.



