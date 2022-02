Sanremo 2022, perché i cantanti salutano zia Mara?/ C’entra il Fantasanremo

Se nelle prime due serate del Festival di Sanremo abbiamo spesso ascoltato la parola ‘papalina’ ripetuta da alcuni cantanti, soprattutto i più giovani, sul palco dell’Ariston, oggi è stato il caso dei saluti a Zia Mara. Da Sangiovanni a Yuman, vari artisti in gara, alla fine della propria esibizione, hanno chiesto di poter fare un saluto a Zia Mara, ma perché? Ancora una volta c’entra il Fantasanremo. Questo gioco che prevede la creazione di una squadra di cantanti in gara fa ottenere punti bonus in base ad alcuni gesti che i cantanti compiono sul palco e uno di questi è proprio il saluto a zia Mara, così come il dire la parola ‘papalina’ o mandare baci alla telecamera o, ancora, dare il cinque ad Amadeus e ringraziare l’orchestra alla fine dell’esibizione. È probabile che in occasione delle prossime due serate assisteremo ad altri gesti e saluti particolari mirati ad ottenere nuovi bonus.

