Sanremo 2022, seconda serata/ Diretta e scaletta cantanti: attesa per Checco Zalone

Sanremo 2022, anticipazioni e diretta seconda serata 2 febbraio

Mercoledì 2 febbraio, alle 20.40, Raiuno trasmette la seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Amadeus, dopo il grande successo di ascolti ottenuti con la serata del debutto, torna sul palco del Teatro Ariston per regalare una nuova serata ricca di musica, divertimento ed emozioni. Al suo fianco, questa sera, non ci sarà l’amico di una vita Fiorello. Come ha spiegato in conferenza stampa, Fiorello non sarà tra i protagonisti della seconda serata del Festival e, per il momento, non si sa ancora quando tornerà.

Amadeus, tuttavia, non sarà solo sul palco dell’Ariston. Ad Affiancarlo, anche oggi, ci sarà una donna. Dopo Ornella Muti, diva del cinema italiano, la seconda donna del Festival, protagonista della serata odierna, sarà Lorena Cesarini, la giovane attrice conosciuta in “Suburra”. «Ci ho messo un pochino a realizzare» dice Lorena «e ora molta della paura è andata via, ma non nego che potrebbe ritornare una volta salita sul palco dell’Ariston!».

Laura Pausini ospite della serata del Festival di Sanremo 2022

La prima serata del Festival di Sanremo 2022 ha avuto due grandi ospiti musicali che hanno convinto tutti ovvero i Maneskin, tornati sul palco del Teatro Ariston undici mesi dopo il grande trionfo con Zitti e Buoni e i Meduza. Questa sera, invece, sale l’attesa per il ritorno all’Ariston di una star italiana, amatissima all’estero, come Laura Pausini, la cui carriera è iniziata proprio sul palco dell’Ariston nel 1993 vincendo nella sezione Novità con il brano “La solitudine”.

«Presenterò per la prima volta dal vivo la mia nuova canzone che s’intitola “Scatola” e poi racconterò un po’ di cose perché il mio 2022 sarà pieno di sorprese», ha fatto sapere l’artista.

Tutti gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2022

Super ospite della seconda serata di Sanremo 2022 è Checco Zalone. All’attore e regista pugliese è affidato il compito di divertire il pubblico con la sua ironia con cui ha sbancato il botteghino cinematografico con i suoi film. Ospiti anche Gaia Girace e Margherita Mazzucco per presentare la nuova stagione di “L’amica geniale” che sarà trasmessa sempre da Raiuno.

Per celebrare le Olimpiadi Milano – Cortina 2026 ci saranno, invece,Arisa e Malika Ayane che si sfideranno in un contest tra due diversi inni e scegliere il migliore. Non ci sarà per un grave lutto che ha colpito la propria famiglia Luca Argentero.

La scaletta dei cantanti in gara a Sanremo 2022

Questa sera si esibiranno 13 cantanti, quelli che non sono stati i protagonisti della prima serata. Anche oggi voterà la Sala stampa che quest’anno è divisa equamente tra carta stampata, tv e radio. Ecco la scaletta in ordine di uscita della seconda serata di Sanremo 2022:

Sangiovanni – “Farfalle”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Emma – “Ogni volta è così”

Matteo Romano – “Virale”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Tananai – “Sesso occasionale”

Irama – “Ovunque sarai”

Aka 7even – “Perfetta così”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

