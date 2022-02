Sanremo 2022, serve tampone per fare il tampone/ Il paradosso del protocollo Covid

Un tampone per fare il tampone. Non è un meme, ma può diventarlo, perché del resto la realtà supera la fantasia (e l’ironia). È quel che accade a Sanremo, la città dove appunto per farsi un tampone bisogna farsi un tampone. Mentre la variante Omicron molla la presa sull’Italia e le restrizioni si allentano grazie al miglioramento della curva epidemica, desta perplessità che sia in vigore una regola che non è mai stata applicata neppure nelle fasi più critiche dell’emergenza Covid. Una regola per la quale chi non vuole restare escluso dai luoghi della kermesse deve farsi tre test, uno dopo l’altro, in meno di due giorni.

Ad esempio, per accedere alla sala stampa serve un tampone fatto da casa, ma non più vecchio di 48 ore: se l’esito è negativo, si ottiene un pass valido solo per 72 ore, dopo le quali si riceve un messaggio sul cellulare con l’avviso che la “libertà” sta per scadere se non ti sottoponi ad un nuovo tampone. Ma non siamo arrivati al culmine del paradosso, che è stato evidenziato da Agi.

SANREMO, NEL PROTOCOLLO COVID C’È UN PARADOSSO

Il paradosso viene raggiunto, dunque, quando si apprende cosa bisogna fare per entrare nella cosiddetta “dependance” del Festival di Sanremo 2022, la nave di Costa Toscana. Il protocollo Covid prevede che per salirci e accedervi bisogna essere in possesso di un tampone molecolare: se negativo viene permesso di sottoporsi ad un test rapido. E se tutto va come deve andare, si può finalmente esplorare l’imbarcazione dove Orietta Berti e Fabio Rovazzi si collegano nelle serate della kermesse canora e da dove cantano alcuni degli ospiti di Amadeus.

La vicenda a dir poco assurda è stata riportata anche da Saverio Raimondo, inviato a Sanremo de Il Foglio. “Oltre l’Ariston e la sala stampa, quest’anno c’è un altro luogo che è diventato nevralgico per il Festival. Si tratta del centro tamponi aziendale – ha raccontato -. Per poter accedere a qualunque spazio Rai è necessario fare un tampone e che questo risulti negativo. Ma per fare questo tampone bisogna avere l’esito di un altro tampone. Per accedere al centro tamponi bisogna avere l’esito di un altro tampone entro le 48 ore“.



